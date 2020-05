Michael Cudlitz sur la vengeance de Negan, Abraham Improv

À l’heure actuelle, les fans vivant dans l’univers de Walking Dead connaissent l’accord: série dérivée The Walking Dead: World Beyond ont été repoussés à quelque temps plus tard cette année, Craindre le mort-vivantLa sixième saison de ‘a été donnée un vague « cet été », et la finale de la dixième saison de la série originale a été retardée après que la production a été interrompue en raison des problèmes croissants de coronavirus avec apparemment moins de deux semaines de post-production restant sur le Greg Nicotero-épisode réalisé. Pour aider les fans non seulement à passer le temps, mais aussi à leur offrir un moyen de se connecter, Jeffrey Dean Morgan et Hilarie Burton a commencé le talk-show sur la quarantaine AMC Vendredi soir avec les Morgans. Si un certain nombre deTWD les sujets sont couverts (comme le Tiger King collage que vous êtes sur le point de voir dans le clip ci-dessous), ce sont les petits morceaux de la série que nous attendons le plus avec impatience.

Dans le dernier épisode, Morgan et Burton ont invité Les morts qui marchent alun Michael Cudlitz et Sarah Wayne Callies en tant qu’invités. Comme vous pouvez l’imaginer, avoir Negan et Abraham «réunis» amènerait une vague de questions des téléspectateurs. Dans le clip ci-dessous, Cudlitz explique pourquoi en tant que réalisateur, il ne mettrait pas Negan à l’épreuve pour se venger (même s’il le ferait si c’était amusant) ainsi que pourquoi être « mis à l’épreuve » est quelque chose que la plupart des acteurs attendent avec impatience. leurs personnages traversent. Morgan et Cudlitz offrent également une perspective personnelle sur la préparation et la préparation du tournage vers cette scène (Cudlitz le savait bien avant Morgan) et les fameux derniers mots d’Abraham.

La semaine dernière, Morgan et Burton ont appelé SiriusXM EW Live pour promouvoir leur nouveau spectacle et a été demandé pour toutes les mises à jour qu’il pourrait avoir sur la finale de la saison ainsi que la onzième saison. Bien qu’il ne soit pas en mesure de proposer un calendrier officiel, Morgan a le sentiment que «dans quatre ou cinq mois, nous le verrons». Morgan a aimé l’idée que la finale devienne un épisode événementiel unique « , et il s’y réfère comme » presque un Les morts ambulants film « nous a curieux de savoir quel sera le temps d’exécution final pour la finale. Quant à ce que les fans peuvent attendre, Morgan pense que les téléspectateurs verront un certain nombre de points de l’intrigue atteindre un certain niveau de conclusion dans le » grand épisode massif « .

Morgan a poursuivi: « Je pense que de toute évidence, les choses vont arriver à une sorte de tête avec la Bêta et son personnage, Il doit y avoir une sorte de résolution. Que cela se poursuive jusqu’à la saison prochaine. Je vais laisser ça ouvert, parce que qui sait. Mais nous savons qu’il vient anéantir tout le monde avec sa horde de zombies alors j’espère que nous verrons cela arriver à un moment donné. » Alors que les scénaristes ont été occupés à brancher les scripts de la saison prochaine, Morgan sait-il comment les choses se déroulent pour la saison 11? Désolé, les fans: il est aussi dans le noir que le reste d’entre nous: « Qui sait quand nous retournerons au travail. Je ne sais certainement pas quand la production va recommencer Les morts qui marchent. Quand nous allons voir la saison 11 de Les morts qui marchent est un tel mystère f *** ing en ce moment. C’est juste un gros point d’interrogation. «

Vous avez aimé cet article? Partagez-le!