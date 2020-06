Michael Cheika nie la revendication explosive de «  fin en larmes  » de l’ex-sélectionneur des Wallabies Michael O’Connor

L’ancien entraîneur de l’Australie Michael Cheika a riposté aux accusations de l’ex-sélectionneur Michael O’Connor selon lesquelles la campagne de la Coupe du monde de rugby des Wallabies 2019 « allait toujours se terminer en larmes ».

L’international à double code O’Connor a affirmé que le tournoi au Japon était voué à l’échec en raison de la confusion autour du plan de match de Cheika et des mauvaises normes d’entraînement au sein du groupe de joueurs.

L’Australie a perdu contre le Pays de Galles en phase de groupes avant de quitter la Coupe du Monde en quart de finale avec une défaite 40-16 de l’Angleterre, leur pire pire résultat du tournoi.

Mais, s’adressant au site officiel de Rugby Australie, Cheika a déclaré que O’Connor était rarement à l’entraînement et qu’il était déçu de la publication de ses commentaires par son ancien collègue.

L’ancien entraîneur des Wallabies Michael Cheika ne comprend pas pourquoi il a été attaqué après sa sortie de l’année dernière (AAP)

« Depuis que tout est terminé … je n’ai laissé personne de côté, je n’ai pas mal parlé d’une autre personne au sein de l’organisation et je ne veux pas », a déclaré Cheika.

« À un certain moment, parfois, où la ligne est franchie sur la vérité, vous devez vous lever et dire: » Ce n’est pas juste et cette personne ne devrait pas parler comme ça « . »

O’Connor, qui a récemment été libéré de son contrat de Rugby Australie en raison de contraintes financières, faisait partie d’un panel de sélecteurs imposé à l’ancien entraîneur Cheika l’année dernière après une saison 2018 au cours de laquelle les Wallabies n’ont remporté que quatre des 13 tests.

L’ancien international a déclaré au Sydney Morning Herald qu’un certain nombre de joueurs n’étaient pas convaincus par le plan de match offensif de Cheika.

« Quand tu y repenses: qu’est-ce que c’était? » Dit O’Connor.

Cheika a quitté son rôle d’entraîneur des Wallabies après la décevante campagne de la Coupe du monde de rugby 2019 (Getty)

« Ce nouveau style d’attaque qu’il allait apporter aux Wallabies, il était tellement secret et il a dû jouer des joueurs hors des engagements de Super (Rugby) et les envoyer à Brisbane et les éduquer.

« Je ne sais pas. C’était presque comme une arnaque. »

O’Connor a également critiqué les joueurs pour ne pas avoir tenu tête à leur entraîneur et lui avoir fait part de leurs préoccupations.

« C’était l’un des échecs de cette campagne; les joueurs qui n’étaient clairement pas vendus sur le style de jeu n’ont pas exprimé leur inquiétude ou avaient peur des ramifications », a-t-il déclaré.

Des normes « inquiétantes » lors de la formation ont souligné le malaise, a-t-il ajouté.

« Je n’ai jamais vu autant de ballons largués d’une équipe nationale … Si vous voulez le laisser tomber à l’entraînement, vous allez le faire tomber dans un match », a ajouté O’Connor.

« Ça allait toujours finir en larmes. »

