Michael B. Jordan jouera Methuselah pour Danny Boyle – / Film

Danny Boyle dirigera Mathusalem pour Warner Bros., dans l’espoir de lancer une franchise. Et Boyle et Warners ont aligné un grand acteur principal pour faire avancer les choses: Michael B. Jordan. Les premières ébauches du script ont été inspirées par la figure biblique de Mathusalem, qui a vécu 969 ans. Mais une «nouvelle approche» est en train d’être adoptée, ce qui suggère qu’ils pourraient vouloir changer le titre.

La variété a le scoop Mathusalem, une nouvelle photo de Danny Boyle qui mettra en vedette Michael B. Jordan. À un moment donné, Tom Cruise était attaché à la star, et WB aimerait vraiment en faire une franchise – ce qui est normal pour le cours de nos jours. Dans la Bible, Mathusalem est remarquable pour sa vie extrêmement longue, qui a duré près de 1000 ans (bien qu’il y ait un débat sur la question de savoir s’il s’agit ou non d’une erreur de traduction). Et c’est vraiment tout ce qu’il y a à dire sur le gars, honnêtement. Il est connu pour être vraiment, vraiment, vraiment vieux.

Bien que ce projet ait été initialement inspiré par cette histoire – sans doute le personnage principal serait quelqu’un qui a vécu très longtemps, comme Highlander – Variety dit « cela a changé, et l’équipe créative adopte une nouvelle approche avec l’intrigue. » Ce qui signifie que nous ne savons absolument rien de ce film! Comme c’est excitant!

En 2016 – à l’époque où Cruise était toujours attaché – Joachim Rønning a été choisi pour diriger Mathusalem d’après un script de David Heyman. Comme le rapportait Deadline à l’époque:

Warner Bros et Heyman dansent avec ce projet depuis un certain temps et Cruise est attaché depuis un certain temps, mais amener Rønning à bord donne un nouveau souffle à un projet qui attend tellement… Ce sera un véhicule épique pour Warner Bros qui appelle quelqu’un de sa stature à assumer le rôle percutant d’un homme qui a vécu pendant près de 1000 ans sans vieillir, tout en développant un ensemble de compétences de survie inégalées.

Boyle était auparavant attaché à la barre de la nouvelle photo de Bond Pas le temps de mourir, mais des chemins séparés en raison de différences créatives. Maintenant avec Mathusalem, il aura une chance dans une autre franchise (potentielle). Je ne suis pas le plus grand fan de Boyle – j’apprécie son talent, j’ai juste tendance à ne pas apprécier ses films – mais avoir Michael B. Jordan en tête est un accrocheur immédiat. Jordan est un grand acteur, et je suis toujours prêt à voir quelque chose de nouveau de lui.

