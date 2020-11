Micah Richards commente la star de Liverpool – .

LA CROSSE TECHNOLOGY Station Météo -STAR METEO- prévisions à 4 Jours Grand écran LA CROSSE TECHNOLOGY WD9005

*** PROMOTION *** "Avec texte défilant de previsions et placage bois" Station météo Grand escran avec températures et hygromètries locales, previsions météo et températures locales à J+4 par réception d´un signal satelllite "STAR METEO" et affichage en texte déffilant de la prévision.