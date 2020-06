L’ancienne actrice de film pour adulte Mia Khalifa réagit de façon hilarante à un canular sur sa mort diffusé par un utilisateur de Twitter

Mia Khalifa est récemment tombée sur un tweet la montrant en train de se suicider alors qu’elle interagissait avec ses fans. Une nouvelle qui a autant fait sourire la demoiselle (bientôt madame Sandberg) qu’elle l’a outragé. Depuis la fin de sa carrière d’actrice (longue de 3 mois), la vie est loin d’être un long fleuve tranquille pour celle qui pèse plus de 20 millions de followers sur Instagram.

Mia Khalifa a récemment découvert le canular de sa mort sur Twitter. L’un des utilisateurs de ce réseau social a tenté de diffuser la nouvelle du suicide de Mia Khalifa.

Un Tweet dans la lignée de tas d’autres

En interagissant avec ses fans, Mia Khalifa est tombée sur un tweet qui disait : « Très choquant……. Mia Khalifa se suicide. RIP #miakhalifa ». Mia Khalifa a réagi au courrier et a déclaré que personne ne devrait penser qu’elle ne garde pas une trace de chacun de ses amis qui n’ont pas encore envoyé de fleurs de condoléances.

Please don’t think I’m not keeping track of each of my friends that haven’t sent condolence flowers yet. I see you twats. https://t.co/8dyyYnZhUc — Mia K. 🇱🇧 (@miakhalifa) June 23, 2020

En plein préparatif pour son mariage, la jolie brune se retrouve toujours au-devant de la scène et demeure actuellement l’un des personnages du show-business le plus suivi sur les réseaux sociaux.

Plus récemment, et en accord avec ses fans, Mia Khalifa a révélé qu’elle avait finalement subi une opération du nez. Elle a partagé une vidéo dans laquelle on la voyait contempler le fait qu’elle devait le faire ou non. Cependant, plus tard dans cette même vidéo, on la voit avec un pansement enroulé autour du nez pour montrer qu’elle l’a finalement fait. Elle a écrit en légende : « Ne pas me cacher derrière des arbres ici @DeepakDugarMD (le tweetos à l’origine de la rumeur) a changé ma vie, merci ». Les fans l’ont vraiment appréciée et ont également exigé de voir le résultat après que son nez ait guéri.