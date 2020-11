MGM développe un hybride CG Live-Action avec Sonic Dir

MGM est à bord pour ramener une autre IP classique, mais pas de la façon dont vous pourriez penser avec La panthère Rose. Cela ne va pas être construit autour du personnage de l’inspecteur Clouseau rendu célèbre par Peter Sellers, plus tard joué par Steve Martin dans le film redémarre. Cela sera basé sur le personnage animé et la mascotte de la franchise, qui seront rendus en CGI mélangés dans un cadre d’action réelle. Le studio fera confiance Jeff Fowler, qui est sorti de l’hybride Sonic le hérisson pour Paramount, pour diriger, selon Deadline Hollywood. Chris Bremner (Mauvais garçons pour la vie (2020) fournira le scénario.

Lawrence Mirisch, Julie Andrews Edwards, Dan Lin, et Jonathan Eirich produira avec Walter Mirisch, et Ryan Halprin produira exécutif. « Populaire dans le monde entier, l’héritage de l’emblématique Panthère rose perdure depuis plus de 50 ans et continue d’être découvert par les nouvelles générations », a déclaré Michael De Luca, Président de MGM Film Group, et Pamela Abdy, présidente de MGM Film Group. « Nous sommes très heureux de nous réunir avec Jeff, Chris, Larry, Julie, Dan, Jonathan, Walter et Ryan pour ramener l’une des franchises les plus appréciées de MGM au grand écran et, d’une certaine manière, au public.[s] je n’ai jamais vu auparavant. «

La panthère Rose est la franchise de comédie la plus longue et la plus réussie de MGM créée par le scénariste-réalisateur Blake Edwards en partenariat avec Walter Mirisch. L’héritage d’Edwards laisse dans le deuil sa veuve, Julie Andrews Edwards. En 1964, la société Mirisch a produit le film réalisé par Edwards La panthère Rose, qui a joué David Niven comme le Fantôme, mais Clouseau des vendeurs est devenu si populaire, les films restants se sont concentrés sur lui. La partition tout aussi emblématique qui a produit le thème par Henry Mancini n’a pas fait mal. Après le décès de Sellers en 1980, des images inutilisées de films précédents ont été réutilisées pour son sixième film dans la franchise en Le sentier de la panthère rose (1982). Le dernier film théâtral d’Edwards était Le fils de la panthère rose (1993) qui a vu Roberto Benigni comme le fils de Clouseau qui s’est effondré au box-office.

Ce qui peut être déroutant, c’est que les films d’action réelle qui portent Panthère rose Le titre ne présente pas la mascotte en tant que personnage réel mais se concentre sur Clouseau. La mascotte et un Clouseau animé figurent dans les séquences de titre. Les dessins animés et les courts métrages présentent l’animal et presque jamais l’inspecteur comme personnage principal. Fowler travaillera également sur Sonic 2 pour Paramount. Bremner a terminé d’écrire le script pour L’homme de Toronto et travaillera sur Trésor national 3.

