MG ZS EV offrira une gamme de plus de 500 Kms avec une nouvelle variante

De nouveaux rapports suggèrent que MG développe une nouvelle variante pour ZS EV qui sera en mesure d’offrir plus de 500 kilomètres d’autonomie.

La MG ZS EV est le deuxième SUV électrique de l’Inde et également la deuxième voiture de MG pour le marché indien. À une époque où les véhicules électriques sont encore impopulaires, MG a décidé d’en offrir un pour l’Inde. Dans les premiers mois, des chiffres de vente décents ont été enregistrés, un peu mieux que son rival, Hyundai Kona. Pour augmenter sa popularité, MG prépare quelque chose de plus attrayant.

MG travaille sur une nouvelle variante de ZS EV qui offrira plus d’autonomie. La variante obtiendra une batterie encore plus grande qui offrira plus de 500 kilomètres d’autonomie. Cela contribuera davantage à stimuler les ventes et soulagera également l’esprit des acheteurs, qui reportent l’achat de véhicules électriques en raison de la gamme.

À l’heure actuelle, il obtient un moteur électrique de 44,5 kWh avec une batterie au lithium-ion IP67 qui produit 143 PS et 353 Nm de couple de pointe. Le moteur est couplé à une transmission à une vitesse, mais avec trois modes de conduite différents et trois niveaux de régénération de freinage. Avec ces niveaux de régénération, vous pouvez économiser jusqu’à 20% de votre batterie.

Sur les papiers, la ZS EV propose une autonomie de 340 kilomètres mais en conditions réelles, elle se résume à environ 250-270 kilomètres. Même si la portée revendiquée est de 500 kilomètres, le ZS EV pourrait offrir une portée réelle de plus de 400 kilomètres. C’est presque le même nombre de kilomètres que vous pouvez parcourir avec une voiture à essence.

Avec un chargeur rapide public, le MG ZS EV peut être chargé de 0 à 80% en seulement 50 minutes. Le chargeur secteur domestique effectuera une charge complète en 6-8 heures. MG propose également un chargeur portable avec prise à trois broches qui prendra près de 17 heures pour être complètement chargé. Maintenant, il a commencé ses opérations dans six autres villes, chacune bénéficiant d’au moins 1 chargeur public.

Les caractéristiques du ZS EV comprennent des essuie-glaces à détecteur de pluie, des phares automatiques, un filtre à air PM 2.5, des sièges avant à réglage électrique, un toit ouvrant panoramique, un régulateur de vitesse, un système d’infodivertissement à écran tactile de 20,32 cm avec la technologie de voiture Internet MG i-Smart et bien plus encore. Il est disponible en deux variantes – Excite et Exclusive – au prix de Rs 20,88 Lakhs et Rs 23,58 Lakhs, respectivement.