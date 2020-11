MG Hector s’écrase et tortues à 120 km / h; Tous les passagers marchent en sécurité!

Récemment, un propriétaire de MG Hector a subi un gros accident où la voiture a tourné à 120 km / h et a réussi à garder les passagers sans blessures.

MG Hector n’a pas subi les crash-tests, mais sur la base de certains accidents récents, nous savons qu’il a une bonne qualité de construction. Voici un exemple où le SUV a subi un gros accident et a été complètement endommagé. Cependant, les quatre personnes à l’intérieur de la voiture sont reparties avec juste des ecchymoses et des coupures.

Le propriétaire voyageait avec trois personnes tard dans la nuit sur une route nationale. Pour sortir de l’autoroute, il y a une coupure qui en raison de mauvaises conditions d’éclairage n’était pas clairement visible. La vitesse était d’environ 120 km / h lorsque le propriétaire / conducteur a pris la coupe et s’est écrasé dans un bac à sable de 6 à 7 pieds sur le bord de la route.

Comme il n’y avait pas de panneau ou d’avertissement installé et comme il était tard dans la nuit, le propriétaire ne l’a pas vu. Après s’être écrasée, la voiture a été projetée dans les airs sur le côté, puis elle a basculé à plusieurs reprises. La voiture n’a été retrouvée qu’à l’envers et a ensuite été poussée. Les propriétaires sont restés coincés à l’intérieur pendant quelques minutes et ont ensuite été secourus par les passants.

Comme vous pouvez le voir, la voiture a été complètement endommagée et même la salle d’exposition l’a effacée comme une perte totale. La partie avant a été complètement endommagée et l’impact a également affecté le compartiment moteur. Plusieurs pièces du moteur ont été jetées sur la route. Sur le côté, en particulier les ailes et les portes ont également subi des dommages.

Les jantes en alliage pour cet exemple ne se sont pas décollées. Le toit a été complètement froissé et les deux moustiquaires se sont brisées. Si vous regardez à l’intérieur, les airbags ont été déployés mais la cabine est toujours en forme. Les zones de déformation de MG Hector sont solides et c’est pourquoi il pourrait protéger les passagers.