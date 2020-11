MG Hector Plus Style Variants Discontinued

La variante de style de base de MG Hector Plus n’est plus disponible. Les prix commencent maintenant à Rs 15,65 Lakhs (ex-salle d’exposition).

MG a arrêté les variantes de style de base de l’Hector Plus. Le site Web a été mis à jour avec de nouvelles informations et les concessionnaires ont également cessé de prendre les réservations pour cette variante. La raison de cela n’a pas encore été révélée, mais nous supposons une demande plus faible pour la variante de base, conduisant à son arrêt.

Maintenant, il continuera avec les trois variantes restantes, la variante Super comme offre d’entrée de gamme. Les variantes de style étaient auparavant vendues entre Rs 13,49 Lakhs et Rs 14,44 Lakhs (ex-showroom). Maintenant, les prix commencent à Rs 15,65 Lakhs, avec la variante Super Diesel MT. Les prix des autres variantes restent inchangés.

La gamme de prix de Hector Plus commence à Rs 15,65 Lakhs jusqu’à Rs 18,68 Lakhs, disponible dans les moteurs essence et diesel. Il est complètement basé sur le Hector régulier, mais offre un siège supplémentaire, ce qui en fait un six places. Il y a maintenant trois rangées de sièges de capitaine individuels qui viennent sans changer les dimensions du Hector régulier.

Les autres changements sont simplement limités à certaines améliorations cosmétiques. Hector Plus obtient des pare-chocs avant et arrière rafraîchis avec un boîtier de phare antibrouillard légèrement révisé. La calandre avant a également subi quelques modifications pour se distinguer. Les chiffres de puissance restent inchangés, continuant avec le même ensemble de moteurs essence 1,5 litre et diesel 2,0 litres.

Le moteur à essence turbocompressé de 1,5 litre produit 143 PS et 250 Nm de couple maximal, associé à une MT à 6 vitesses et à un DCT à 7 vitesses. Ce moteur à essence est également livré avec l’option d’une technologie hybride douce, qui produit les mêmes chiffres de puissance, mais ne reçoit qu’une boîte de vitesses manuelle. Son moteur turbo-diesel de 2,0 litres est bon pour 143 PS et 350 Nm de couple de pointe, avec une MT à 6 vitesses.