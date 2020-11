MG Hector a repéré des tests avec quelques mises à niveau

MG Hector serait bientôt en train de faire peau neuve car il a été repéré semi-camouflé avec quelques améliorations cosmétiques.

MG Hector a terminé plus d’un an en Inde et est toujours aussi fort. Il est toujours très populaire et sur cette base, même les ZS EV, Hector Plus et Gloster gagnent en popularité. En voyant les derniers coups d’espion, nous nous attendons à ce qu’Hector fasse un petit lifting dès qu’il a été repéré en test près de son usine de fabrication.

Sur la base de ces plans d’espionnage, nous pouvons nous assurer que les changements seront uniquement liés aux améliorations cosmétiques. Bien que camouflées, nous pouvons repérer la plus grande différence qui concerne les jantes en alliage. La taille reste la même mais le design est différent. De plus, certains changements sont également repérés sur la calandre et les pare-chocs.

À part cela, nous ne pouvons pas déceler de différence en tant que telle. À l’intérieur de la cabine, il peut recevoir un thème de couleur rafraîchi avec un système d’infodivertissement amélioré. Alors que le système d’infodivertissement à écran tactile de 10,25 pouces d’Hector dispose déjà de la fonction OTA, mais en termes d’interface, il pourrait y avoir quelques changements. Sinon, Hector regorge de fonctionnalités que l’on ne trouve même pas chez ses concurrents.

Un autre grand changement auquel nous nous attendons pourrait être l’introduction de la combinaison Diesel-Auto. Tous ses concurrents dans la gamme de prix offrent une combinaison diesel-auto et c’est actuellement une fonction importante. À l’heure actuelle, il est livré avec un moteur turbo-diesel de 2,0 litres qui produit 170 ch et 350 Nm de couple de pointe, associé à un bâton manuel à 6 vitesses.

Actuellement, les prix de Hector commencent à Rs 12,83 Lakhs jusqu’à Rs 18,08 Lakhs (ex-showroom). Les deux autres options de moteur incluent un moteur turbo-essence de 1,5 litre et le même moteur avec une technologie hybride légère. Le moteur turbo est en outre associé à un DCT à 7 vitesses. Les mêmes options de moteur sont également disponibles sur le Hector Plus 6 places.