Mexique ‘Saison 3,’ The Shrink Next Door ‘, et plus – / Film

Dans cette édition de TV Bits:

Commençons par une note douce-amère. Longtemps Péril! L’animateur et icône de la télévision Alex Trebek est décédé plus tôt cette semaine, et cette vidéo du producteur exécutif de l’émission explique ce qui arrivera à la série à la suite de cette perte. (Au moment d’écrire ces lignes, aucun hôte de remplacement n’a encore été annoncé.)

Voici une photo de l’acteur Pablo Schreiber sur l’ensemble de Halo, L’adaptation télévisée très attendue et très coûteuse de Showtime de la franchise de jeux vidéo méga-populaire. Je me demande si quelqu’un va réellement vendre ces masques de la «moitié inférieure du casque de Master Chief», parce que je suis à la recherche d’un nouveau masque pour faire fonctionner mon épicerie.

La prochaine mini-série comique d’Apple The Shrink Next Door a déjà des légendes de la comédie Will Ferrell et Paul Rudd à bord comme des stars, et maintenant ça va être encore plus robuste Anchorman retrouvailles, car Kathryn Hahn a également rejoint le casting dans un rôle de premier plan. Elle jouera la sœur du personnage de Ferrell dans ce qui ressemble à un riff plus moderne de la comédie Bill Murray Et Bob?. Voici la description de la série:

The Shrink Next Door est une comédie noire inspirée de faits réels qui détaillent la relation bizarre entre le psychiatre et les stars le Dr Isaac «Ike» Herschkopf et son patient de longue date Martin «Marty» Markowitz. Au cours de leur relation, le tout trop charmant Ike reprend lentement la vie de Marty, emménageant même dans la maison des Hamptons de Marty et reprenant l’entreprise familiale. La série explore comment une dynamique médecin-patient apparemment normale se transforme en une relation d’exploitation sans précédent remplie de manipulation, de prises de pouvoir et de dysfonctionnement à son meilleur.

Voici la bande-annonce de la prochaine spéciale comique HBO Max Colin Quinn & Friends: Un spectacle d’humour sur le parking, qui atterrit sur le service de streaming sur 12 novembre, 2020. Personnellement, je ne sais pas si je serai capable de surmonter l’étrangeté de toute cette histoire de «klaxonner et faire clignoter vos lumières au lieu de rire», mais ce n’est que moi.

Wentworth Miller dit qu’il ne reviendra pas pour reprendre son rôle dans les futures itérations de la série de thrillers Fox Évasion de la prison. « Je suis dehors. De PB. Officiellement », a-t-il déclaré dans un récent post Instagram. «Je ne veux tout simplement pas jouer des personnages hétéros. Leurs histoires ont été racontées (et racontées). Donc. Plus de Michael. Si vous étiez fan de la série, en espérant des saisons supplémentaires… Je comprends que c’est décevant. Je suis désolé. » Et si vous êtes fan de Miller, son article de suivi vaut également la peine d’être lu.

Ancienne superstar de la NBA et commentatrice actuelle Charles Barkley, qui a ouvertement admis avoir une dépendance au jeu, est producteur exécutif d’une série télévisée scénarisée appelée La ligne, basé sur un best-seller de 1999 appelé Scandales de 51.

The Line examinera la perte d’innocence de l’Amérique à travers les yeux de deux basketteurs universitaires: l’un qui reconnaît l’hypocrisie du système et l’utilise à son avantage par le rasage à point, et un autre qui joue uniquement pour l’amour du jeu. Le scandale du jeu de 1951 a fait tomber la puissante équipe du City College de New York (CCNY), l’un des programmes de basketball les plus diversifiés et les plus réussis de l’époque.

Scoot McNairy est de retour en tant qu’agent DEA Walt Breslin dans Narcos: Mexique saison 3, et maintenant THR a un long reportage sur un nouveau lot d’acteurs qui ont été ajoutés au casting et les rôles qu’ils joueront dans la nouvelle saison. Rendez-vous là-bas pour tous les détails, mais voici quelques informations pertinentes:

Luis Gerardo Méndez jouera Victor Tapia, un flic de Juarez avec un dilemme moral qui, malgré ses réticences à s’impliquer, est entraîné dans le mystère d’une série de meurtres brutaux. Alberto Guerra a été choisi comme Ismael «El Mayo» Zambada, un trafiquant de drogue indépendant dont les manières modestes démentent le fait qu’il a tranquillement une longueur d’avance sur tout le monde. Et Luisa Rubino joue le rôle d’Andrea Nuñez, décrite comme une jeune journaliste idéaliste et ambitieuse dont la mission de dénoncer la corruption lui apporte une histoire encore plus grande qu’elle ne l’avait imaginé. Les nouveaux acteurs supplémentaires qui ne sont identifiés que par le nom du personnage incluent Alejandro Furth comme Ramon Salgado, Lorenzo Ferro comme Alex Hodoyan, José Zúñiga comme General Rebollo, Diego Calva comme Arturo Beltran Leyva, Kristen Lee Gutoskie comme Dani et Beau Mirchoff comme Steve Sheridan.

Si vous ne vous êtes jamais abonné à Disney +, mais que vous avoir a déboursé de l’argent pour l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate, rendez-vous dans la galerie d’avantages sur une console Xbox ou sur les applications mobiles Xbox Game Pass et vous pouvez réclamer un mois gratuit de Disney +. Cette offre expire le le 2 Mars, 2021.

