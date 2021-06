Meurtres à Sarlat sur France 3 : un nouveau duo à la recherche d’un tueur en série

Ce soir à 21h05, France 3 diffuse le téléfilm « Meurtres à Sarlat » réalisé par Delphine Lemoine. On retrouve dans cette nouvelle partie de la série « Meurtres à… » Cécile Bois, la commandante de l’enquête avec son coéquipier Thierry Godard, capitaine de la gendarmerie de la ville. Dans cette nouvelle enquête, tous les deux forment un binôme de policiers, et sont prêts à tout pour démasquer le meurtrier.

La scène se déroule en Périgord Noir à Sarlat-la-Canéda en 2017. D’autres scènes ont lieu au château de Commarque et au sein de l’entreprise Suturex et Redonex. « Meurtres à Sarlat » montre des scènes de meurtres et de violentes révoltes paysannes inspirées des Jacqueries de Croquants du XVIIe siècle. Le fils du plus grand producteur de conflit de la région a été assassiné et son corps a été retrouvé près des douves d’un château. Selon les faits, le motif du meurtre repose sur un rituel de réminiscences d’événements passés.

Cécile Bois, connue sous le nom de Claire Dalmas dans Meurtres à Sarlat, est capitaine de la section de recherches de Bordeaux. C’est une femme à fort caractère et indépendante, elle détient le premier rôle dans le film. Dans celui-ci, elle est déterminée à faire tout son possible pour découvrir l’assassin du jeune homme et clarifier l’affaire. Pour cela, elle est tenue de revenir dans son ancienne ville où elle a vécu depuis une quinzaine d’années.

Ce n’est pas la première fois que l’héroïne de l’histoire joue le rôle d’un flic. On la retrouve également dans la série policière de Candice Renoir sur France 2 depuis 2013. Par ailleurs, elle est aussi le personnage principal dans la mini-série Gloria où elle joue le rôle d’avocate et mère de famille avec une vie amoureuse très compliquée.

Cécile Bois et Thierry Godard, à la recherche du tueur en série

Pendant la réalisation de l’enquête et la recherche du meurtrier du fils du producteur de confits, la vie de Claire Dalmas, la jeune femme policière a beaucoup changé. Elle va devoir de nouveau se confronter à sa famille dans son ancienne ville. Mais encore, elle va collaborer avec Eric Pavin incarné par Thierry Godard, le capitaine de la gendarmerie de la ville. Avant cette collaboration, ils ont vécu une aventure pendant un certain temps. Cependant, après quelques mois, ils se sont séparés et ont perdu contact. En formant ce duo d’enquêteurs, cet événement va les réconcilier de nouveau. C’est également dans ce sentiment amoureux que les deux officiers Claire Dalmas et Eric Pavin fondent leurs forces pour atteindre leur but.

Avec son intrigue réussie, le suspens est entièrement au rendez-vous dans ce téléfilm policier français « Meurtres à Sarlat ». C’est ce qui fait vibrer les téléspectateurs et qui leur donne plus d’envie de regarder le film. On retrouve également d’autres intervenants dans le téléfilm à savoir Alain Rimoux, Sabrina Aliane, Pierre-Arnaud Juin, Christopher Buchholz, Stéphane Brel, Fabien Mairey, Virginie Caliari, Emilie Piponnier, Camille Charbeau, Véronique Royer, Éric Bougnon, Olivia Lancelot, Fabien Bassot, Juliette Pi, ainsi que Emmanuel Lortet.

🔍 Vous aimez les enquêtes policières ? Rendez-vous ce soir avec : 🔹 « Meurtres à Sarlat » à 21.05

🔹 « Meurtres à Aix-en-Provence » à 22.40 pic.twitter.com/bZVTYumC5g — France 3 (@France3tv) June 17, 2021

Ainsi, si vous êtes fans de film policier et que vous voulez passer un peu de temps devant la télévision, ne ratez pas « Meurtres à Sarlat ». Après ce téléfilm, vous pouvez encore continuer dans cette aventure pour une soirée spéciale « Meurtres à… » avec « Meurtres à Aix-en-Provence » qui sera diffusé tout de suite après. Un petit avant-goût est quand même la bienvenue ! C’est l’histoire d’un homme qui a été crucifié et sacrifié dans la crypte de la cathédrale Saint-Sauveur d’ Aix-en-Provence. Pour clarifier l’affaire, Anne Giudicelli, la femme chargée de l’affaire, va devoir faire appel aux lumières de sa demi-sœur pour résoudre l’affaire. D’autres meurtres ont été également commis dans cette ville.