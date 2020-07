Mettez à jour vos Amazon Echo Buds maintenant pour éviter les problèmes de surchauffe

Amazon a reconnu il y a peu de temps que son Les Echo Buds sont affectés par un problème de surchauffe qui ne se manifeste que lorsqu’ils sont dans le boîtier de charge. Les clients qui possèdent les écouteurs à 130 $ ont déjà été informés par Amazon des risques de surchauffe auxquels ils sont exposés par e-mail.The Verge rapporte qu’Amazon a été informé du problème après qu’un client a signalé que ses Echo Buds surchauffaient dans le boîtier de chargement. La bonne nouvelle est qu’il y a eu un nombre limité de cas et qu’Amazon a pu fournir aux utilisateurs d’Echo Buds un patch assez rapidement.

L’e-mail envoyé par Amazon aux propriétaires d’Echo Buds mentionne qu’après que les ingénieurs de la société ont déterminé la cause des problèmes de surchauffe, elle a décidé de publier une mise à jour qui le résoudra non seulement, mais aussi « améliore les performances à long terme des batteries d’Echo Buds » Rapports AndroidCentral.

Amazon dit que la mise à jour publiée aujourd’hui rendra Echo Buds plus efficace et surveille les performances pour optimiser comment et quand ils sont chargés. Plus important encore, la mise à jour devrait «améliorer la santé à long terme de la batterie».

Pour télécharger la dernière mise à jour d’Echo Buds, assurez-vous qu’ils sont chargés au moins à 30% et connectez-les à votre téléphone et à l’application Alexa. Mettez-les dans l’étui et gardez-les dans la portée Bluetooth de votre téléphone pendant environ 30 minutes et ils devraient automatiquement se mettre à jour vers la version 318119151 (ou supérieure).