Métalyse pour extraire l’oxygène de la roche lunaire pour soutenir l’habitation lunaire

La société britannique Metalysis a remporté un contrat de l’Agence spatiale européenne (ESA) pour développer une technologie qui transforme la roche lunaire en oxygène et en matériaux de construction, ce qui pourrait permettre aux astronautes de créer une base sur la lune.Le processus, qui consiste à réduire les oxydes métalliques trouvés sur la surface de la lune pour produire de l’oxygène pur, des métaux et des alliages, pourrait donner aux astronautes accès à de l’oxygène ainsi qu’à un matériau métallique pouvant être utilisé pour la construction.Le projet, intitulé Le processus Metalysis FFC pour la production d’oxygène extra-terrestre de l’ISRU, est étant financé par l’ESA et fait partie de sa stratégie de ressources spatiales. L’image de gauche montre un tas de régolithe lunaire. L’image de droite montre le même tas après que presque tout l’oxygène a été extrait. Image du processus FFC d’ESAMetalysis est une technologie électrolytique capable d’extraire l’oxygène des oxydes métalliques, ce qui donne des poudres de métal et d’alliage purs.Le processus FFC est basé sur une technologie qui a d’abord été développée à l’Université britannique de Cambridge par Derek Fray , Tom Farthing et George Chen en 1996 et 1997, et tire son nom des initiales des inventeurs.Le procédé FFC a longtemps fait ses preuves pour la production à l’échelle industrielle de métaux et des études récentes ont démontré son application potentielle sur le régolithe lunaire – la couche de matériau solide lâche qui recouvre la lune.Les analyses de roches rapportées de la lune ont montré que le régolithe lunaire comprend 40 à 45% d’oxygène en poids, qui est chimiquement lié sous forme d’oxydes métalliques. Le processus sur un régolithe lunaire simulé, qui a été mené en 2019, a pris un total de 50 heures pour extraire 96% de l’oxygène du matériau. L’habitat lunaire extensible pourrait fournir une base pour la recherche scientifique dans l’espace Comme expliqué dans un article de l’ESA, le processus consiste à placer le régolithe en poudre dans un panier doublé de mailles avec du sel de chlorure de calcium fondu, qui agit comme un électrolyte, avant de le chauffer pour 950 degrés Celsius – une température à laquelle le régolithe reste solide.En passant un courant à travers le matériau, l’oxygène est extrait du régolithe et se déplace à travers le sel pour être collecté à une anode et stocké pour une utilisation future. produire de l’oxygène, qui pourrait être utilisé pour fournir aux astronautes du carburant et un soutien vital sur la lune, mais le sous-produit d’alliage métallique mélangé pourrait être utilisé comme matériau de construction pour la fabrication in situ.Générer des produits avec des matériaux locaux dans l’espace – une pratique appelée utilisation des ressources in situ (ISRU) – est importante pour réduire considérablement la quantité de matériel qui doit être transportée de la Terre à la Lune. BIG et la NASA collaborent pour concevoir des bâtiments imprimés en 3D pour la lune « La capacité d’extraire de l’oxygène sur la lune est vitale pour l’exploration et l’habitation futures, étant essentielle pour des activités durables de longue durée dans l’espace », a déclaré la société. leurs vues sur la construction de bases sur la lune. La société d’architecture BIG et la société de construction imprimée en 3D ICON travaillent sur un projet de création d’une infrastructure imprimée en 3D pour vivre sur la lune en utilisant des matériaux trouvés à sa surface.Travaillant avec Space Exploration Architecture et le Marshall Space Flight Center de la NASA à Huntsville, Alabama, le but est d’utiliser un simulant de sol lunaire pour la construction.

