« METAL LORDS » une bande annonce et affiche sympathiques pour la comédie Netflix sur le thème des groupes rocks

Un nouveau groupe de heavy metal cherche à gagner la Battle of the Bands dans la bande-annonce officielle du film Netflix Metal Lords.

Une nouvelle bande-annonce et une affiche amusantes ont été publiées pour un film original de Netflix qui suit des nerds amateurs de musique métal qui décident de former leur propre groupe de rock et de participer à la bataille des groupes. Metal Lords est écrit par D.B. Weiss (Game of Thrones), et réalisé par Peter Sollett (Nick and Norah’s Infinite Playlist, Freeheld).

Le casting comprend Jaeden Martell (It, Knives Out, Defending Jacob), Isis Hainsworth (Emma.), et le nouveau venu Adrian Greensmith, ainsi que Sufe Bradshaw, Noah Urrea, Analesa Fisher, Michelle Fang, Phelan Davis, avec Brett Gelman, et Joe Manganiello.

Avant sa sortie en streaming, vous pouvez regarder la bande-annonce officielle de Metal Lords pour avoir un bon aperçu du film.

Metal Lords | D.B. Weiss | Official Trailer | Netflix

Lire cette vidéo sur YouTube

Metal Lords, un groupe de rock adolescent en devenir vise la superstar du heavy metal. Prévu pour une sortie sur Netflix, le film est produit par les producteurs de Game of Thrones et Harold & Kumar et sera diffusé le 8 avril.

Voici le synopsis :

Deux jeunes veulent monter un groupe de heavy metal dans un lycée où exactement deux jeunes s’intéressent au heavy metal. Hunter (Adrian Greensmith) est un fan inconditionnel de métal – existe-t-il un autre type de métal ? – qui connaît son histoire et qui peut déchirer. Son rêve dans la vie est de gagner à la prochaine Battle of the Bands.

Il demande à son meilleur ami Kevin (Jaeden Martell) de jouer de la batterie. Mais avec des camarades de classe plus intéressés par Bieber que par Black Sabbath, il est difficile de trouver un bassiste. Jusqu’à ce que Kevin entende Emily (Isis Hainsworth) jouer du violoncelle. L’équipe hétéroclite doit faire face à l’école, aux parents, aux hormones et à l’angoisse des adolescents tout en essayant de s’entendre suffisamment longtemps pour que Skullf*cker gagne la bataille des groupes.

Cela ressemble à un film vraiment mignon avec un principe solide. Il ressemble un peu à School of Rock, mais on a l’impression qu’ils essaient de repousser les limites un peu plus loin. Découvrez la bande-annonce et l’affiche et voyez ce que vous en pensez.