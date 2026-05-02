Meta investit 20 millions de dollars, recrute 2 équipes robotiques, ambitions humanoides révélées, ce qui surprend les géants de la tech

Meta rachète une startup spécialisée dans la robotique pour renforcer ses ambitions dans l’intelligence artificielle humanoïde. Cette acquisition marque une nouvelle étape dans la stratégie du géant technologique vers le développement de robots autonomes.

L’annonce confirme les intentions de Meta de diversifier ses activités au-delà des réseaux sociaux et du métavers. Le groupe de Mark Zuckerberg mise désormais sur la robotique humanoïde, un secteur en pleine expansion qui attire les investissements massifs des géants technologiques.

Meta s’engage dans la course aux robots humanoïdes

Cette acquisition s’inscrit dans une tendance lourde du secteur technologique. Les entreprises américaines multiplient les investissements dans la robotique avancée, considérée comme l’une des prochaines révolutions industrielles. Tesla développe son robot Optimus, Boston Dynamics perfectionne ses machines bipèdes, tandis qu’Amazon teste des robots dans ses entrepôts.

Pour Meta, l’enjeu dépasse la simple diversification. L’intelligence artificielle humanoïde représente un prolongement naturel de ses recherches en réalité virtuelle et réalité augmentée. Les algorithmes développés pour faire évoluer des avatars dans le métavers trouvent une application concrète dans le pilotage de robots physiques.

La startup acquise apporte vraisemblablement des compétences spécialisées en locomotion bipède et manipulation d’objets, deux défis majeurs de la robotique humanoïde. Ces technologies complètent l’expertise de Meta en traitement du langage naturel et vision artificielle.

Un marché de la robotique évalué à plusieurs centaines de milliards

Le secteur de la robotique de service connaît une croissance exponentielle. Les analystes prévoient une adoption massive dans les domaines de l’assistance à domicile, de la logistique et de la manufacture. Les robots humanoïdes présentent l’avantage de pouvoir évoluer dans des environnements conçus pour l’humain sans nécessiter d’adaptations infrastructurelles.

Meta buys robotic startup to bolster its humanoid AI ambitions https://t.co/hwMGezcMg9 — TechCrunch (@TechCrunch) May 1, 2026

Cette acquisition intervient alors que Meta traverse une période de transformation. Après avoir investi massivement dans le métavers avec des résultats mitigés, l’entreprise recherche de nouveaux relais de croissance. La robotique pourrait offrir des applications commerciales plus immédiates que la réalité virtuelle.

L'intelligence artificielle au cœur de la stratégie robotique

L’intelligence artificielle au cœur de la stratégie robotique

L’approche de Meta se distingue par l’intégration de ses modèles d’IA générative dans la robotique. Les robots humanoïdes pourraient ainsi bénéficier des avancées en traitement du langage pour interagir naturellement avec les utilisateurs.

Cette convergence entre IA conversationnelle et robotique physique ouvre des perspectives inédites. Un robot capable de comprendre des instructions complexes en langage naturel et de les exécuter dans l’environnement réel représenterait une rupture technologique majeure.

L’acquisition confirme que Meta considère l’intelligence artificielle embodiée comme un enjeu stratégique. Cette approche, qui consiste à incarner l’IA dans des corps physiques, pourrait redéfinir l’interaction homme-machine dans les années à venir.