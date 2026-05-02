High-tech & IAMeta investit 20 millions de dollars, recrute 2 équipes robotiques, ambitions humanoides...

Meta investit 20 millions de dollars, recrute 2 équipes robotiques, ambitions humanoides révélées, ce qui surprend les géants de la tech

Publié par: Betanews

Date:

Robots humanoides avancés en laboratoire de recherche technologique Meta futuriste
Meta investit 20 millions de dollars, recrute 2 équipes robotiques, ambitions humanoides révélées, ce qui surprend les géants de la tech

Partager:

Meta rachète une startup spécialisée dans la robotique pour renforcer ses ambitions dans l’intelligence artificielle humanoïde. Cette acquisition marque une nouvelle étape dans la stratégie du géant technologique vers le développement de robots autonomes.

L’annonce confirme les intentions de Meta de diversifier ses activités au-delà des réseaux sociaux et du métavers. Le groupe de Mark Zuckerberg mise désormais sur la robotique humanoïde, un secteur en pleine expansion qui attire les investissements massifs des géants technologiques.

Meta s’engage dans la course aux robots humanoïdes

Cette acquisition s’inscrit dans une tendance lourde du secteur technologique. Les entreprises américaines multiplient les investissements dans la robotique avancée, considérée comme l’une des prochaines révolutions industrielles. Tesla développe son robot Optimus, Boston Dynamics perfectionne ses machines bipèdes, tandis qu’Amazon teste des robots dans ses entrepôts.

Pour Meta, l’enjeu dépasse la simple diversification. L’intelligence artificielle humanoïde représente un prolongement naturel de ses recherches en réalité virtuelle et réalité augmentée. Les algorithmes développés pour faire évoluer des avatars dans le métavers trouvent une application concrète dans le pilotage de robots physiques.

Xiaomi et la fréquence cardiaque : comment le flash du smartphone peut servir de capteur

La startup acquise apporte vraisemblablement des compétences spécialisées en locomotion bipède et manipulation d’objets, deux défis majeurs de la robotique humanoïde. Ces technologies complètent l’expertise de Meta en traitement du langage naturel et vision artificielle.

Un marché de la robotique évalué à plusieurs centaines de milliards

Le secteur de la robotique de service connaît une croissance exponentielle. Les analystes prévoient une adoption massive dans les domaines de l’assistance à domicile, de la logistique et de la manufacture. Les robots humanoïdes présentent l’avantage de pouvoir évoluer dans des environnements conçus pour l’humain sans nécessiter d’adaptations infrastructurelles.

Cette acquisition intervient alors que Meta traverse une période de transformation. Après avoir investi massivement dans le métavers avec des résultats mitigés, l’entreprise recherche de nouveaux relais de croissance. La robotique pourrait offrir des applications commerciales plus immédiates que la réalité virtuelle.

Partager un contenu créé par IA : PDF, capture ou lien ?

L'intelligence artificielle au cœur de la stratégie robotique
L'intelligence artificielle au cœur de la stratégie robotique

L’intelligence artificielle au cœur de la stratégie robotique

L’approche de Meta se distingue par l’intégration de ses modèles d’IA générative dans la robotique. Les robots humanoïdes pourraient ainsi bénéficier des avancées en traitement du langage pour interagir naturellement avec les utilisateurs.

Cette convergence entre IA conversationnelle et robotique physique ouvre des perspectives inédites. Un robot capable de comprendre des instructions complexes en langage naturel et de les exécuter dans l’environnement réel représenterait une rupture technologique majeure.

L’acquisition confirme que Meta considère l’intelligence artificielle embodiée comme un enjeu stratégique. Cette approche, qui consiste à incarner l’IA dans des corps physiques, pourrait redéfinir l’interaction homme-machine dans les années à venir.

Ajoutez nous à votre flux Google News
Article précédent
L’Europe réduit sa dépendance à 3 domaines clés, les données météo menacées, les gouvernements lancent 2 initiatives indépendantes face aux coupes budgétaires américaines
Betanews
Betanewshttps://www.betanews.fr

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Sur le même sujet

Plus de 50 séries asiatiques, lancement avant 2023, Disney+ investit massivement, ce qui surprend Netflix et Amazon Prime en France

Disney+ annonce une expansion majeure dans le contenu asiatique avec plus de 50 titres originaux prévus d'ici 2023....

Les PC gaming portables Intel arrivent, les prix RAM baissent enfin, deux générations révolutionnaires se préparent, ce que Qualcomm doit affronter

Intel pourrait s'imposer dans la prochaine génération de PC gaming portables, à condition que la flambée des prix...

GTA 6: un ex-développeur de Rockstar met en garde contre trop d’intérieurs explorables

La demande revient en boucle dans les discussions de fans: GTA 6 devrait offrir un maximum d'intérieurs accessibles,...

Nvidia en hausse de 45%, données IA explosives, acquisition majeure prévue, ce qui change pour le marché des semiconducteurs

Nvidia cristallise l'attention des investisseurs avec une analyse technique évoquant une "carte au trésor cachée" du marché. Le...