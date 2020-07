Mesut Özil a apparemment refusé l’offre de Fenerbahce

Samsung’s L’événement Galaxy Unpacked aura lieu le 5 août et nous avons déjà une bonne idée de ce à quoi nous attendre. TM Roh, qui a repris Samsung Mobile il y a six mois, a maintenant confirmé (via Slash Gear) que la société annoncera cinq nouveaux appareils pendant Unpacked. Au Galaxy Unpacked de cet été, […] Plus