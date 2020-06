Messi souffle ses 33 printemps avec le Barça

Comme à son habitude, le FC Barcelone n’a pas manqué de rendre hommage à celui qui incarne le mieux l’équipe blaugrana. En à peu près 16 saisons dans l’élite du football espagnol, Lionel Messi est devenu une icône à Barcelone. Mieux encore, pour beaucoup, le FC Barcelone, c’est lui.

Le meilleur buteur du Barça fête donc aujourd’hui ses 33 ans. Largement considéré comme le « plus grand de tous les temps », Lionel Messi a aujourd’hui un an de plus. À l’occasion de son 33e anniversaire, voici un aperçu de ses statistiques époustouflantes de cette saison.

Les statistiques démentielles du « GOAT »

Considéré comme le plus grand de tous les temps (GOAT) par beaucoup, Lionel Messi, fête son 33e anniversaire ce 24 juin 2020. Le footballeur superstar était en action pour son club d’enfance, le FC Barcelone, à la veille de son anniversaire et a une fois de plus joué un rôle déterminant dans la victoire 1-0 de son équipe contre l’Athletic Bilbao en Liga. Lors de ce match, Messi a enregistré sa 250e sélection pour le Barça, qui a détrôné le Real Madrid en tête du classement de la ligue.

La saison a été étrange pour le FC Barcelone, qui a eu du mal à imposer sa domination dans le championnat, contrairement aux saisons précédentes. La Ligue des champions n’a pas fait exception à la règle : le FC Barcelone a remporté des victoires de justesse et a su éviter les défaites pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Bien que la lutte pour les plus grands honneurs soit à l’envers cette saison, un homme a continué à briller pour le club : Lionel Messi.

Cette saison en Liga, Messi c’est :

Nombre de buts : 21

Passes décisives : 15

Le plus de chances de but créées : 67

Les plus grandes chances créées (ayant conduit à un but) : 28

Nombre de fautes subies dans les quinze dernières minutes de jeu : 28

Nombre de triplés : 3

Nombre de buts marqués à l’extérieur de la surface : 8

L’Argentin est le premier joueur des cinq premières ligues européennes à réaliser plus de 10 prises et à créer plus de 5 chances en un seul match cette saison.

C’est également la 5e saison consécutive que Messi compte plus de 15 buts et plus de 15 passes décisives pour le FC Barcelone. Depuis la saison 2006-07, seuls quatre autres joueurs ont réussi à le faire en une seule campagne.