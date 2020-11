Messi rend hommage à Maradona avec un superbe maillot de l’Argentine – Football

in

Avec son pays et le monde du football en deuil pour Diego Maradona, Lionel Messi a trouvé sa propre façon de marquer le décès du seul joueur argentin à rivaliser avec sa propre grandeur sur le terrain. Messi a rendu hommage dimanche, lorsqu’il a enlevé son haut de Barcelone pour révéler un maillot honorant Maradona après avoir marqué le dernier but dans une défaite 4-0 d’Osasuna.

Messi a célébré sa frappe puissante de l’extérieur de la surface en enlevant le bleu et bordeaux de Barcelone pour révéler le rouge et noir du maillot de Maradona de son passage chez Newell’s Old Boys. Messi a ensuite soufflé un baiser avec les deux mains vers le ciel alors qu’il regardait vers le haut.

Après le match, Messi a posté une photo de son hommage aux côtés d’une ancienne image de Maradona dans le même maillot, ajoutant le message «Adieu, Diego» en espagnol.

«Ce fut un grand moment», a déclaré le manager de Barcelone Ronald Koeman. «D’abord pour le but que Leo a marqué et ensuite pour le geste qu’il a fait pour la mort de Diego Maradona. Il avait sûrement pensé à ce qu’il ferait. Pour moi, ce fut un grand moment à tous points de vue.

Messi a joué pour Newell avant de rejoindre Barcelone à 13 ans. Maradona a disputé cinq matches pour Newell’s vers la fin de sa carrière de joueur qui a fait de lui une légende dans son pays d’origine. Dans une interview accordée à la télévision argentine TyC en 2013, Messi a déclaré que lorsqu’il était jeune, il s’était rendu au stade pour les débuts de Maradona pour Newell’s en 1993.

Messi avait gardé la tête baissée pendant la minute de silence avant le coup d’envoi du match de championnat espagnol au Camp Nou vide pour Maradona, décédée d’une crise cardiaque mercredi à 60 ans. Maradona a joué pour Barcelone de 1982 à 1984.

« Nous avons perdu Diego, une idole mondiale », a déclaré l’attaquant brésilien de Barcelone Philippe Coutinho. «Tout le monde l’admirait et il nous manquera tous. L’hommage de (Messi) était magnifique.

Coutinho a également marqué pour Barcelone, avec Martin Braithwaite et Antoine Griezmann.

Considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de sa génération – et l’un des plus grands de tous les temps – Messi a été jugé, en particulier chez lui, en fonction de la comparaison de sa carrière avec celle de Maradona.

Messi partage le centre de gravité inférieur, les compétences de dribble suprêmes et la capacité de marquer des buts époustouflants en tant qu’autre grand n ° 10 de l’Argentine. , Messi n’a jamais été en mesure de reproduire le trophée de la Coupe du monde 1986 auquel Maradona a conduit son pays, se rapprochant le plus en 2014 lorsqu’une Argentine dirigée par Messi a perdu en finale contre l’Allemagne.

La victoire n’était que la deuxième de Barcelone en sept matches de championnat. Il a laissé l’équipe à la septième place avec deux matchs en main. L’Atlético Madrid, deuxième, a neuf points d’avance sur Barcelone.

STALÉMAT EN HAUT

Le leader surprise de la Real Sociedad a été tenu 1-1 à domicile par Villarreal, une autre équipe parvenue à avoir impressionné en championnat cette saison.

Gerard Moreno a donné l’avantage à Villarreal à Saint-Sébastien en convertissant un penalty à la sixième minute après qu’Aritz Elustondo ait commis une faute sur Pervis Estupiñán.

Mikel Oyarzabal a égalisé de la place à la 33e après que Pau Torres ait commis une faute sur Robin Le Normand.

Oyarzabal et Moreno, tous deux attaquants espagnols, sont en tête de la ligue avec respectivement sept et six buts.

Le tirage au sort a mis fin à la séquence de six victoires consécutives de Sociedad. Il a un point d’avance sur l’Atlético mais a disputé deux matchs de plus. Villarreal est resté à la troisième place – quatre points derrière la Sociedad – après un huitième tour consécutif sans défaite.

DÉFENSE ÉPUISÉE

La victoire de Barcelone est peut-être venue au prix de la perte d’un autre défenseur.

Clement Lenglet s’est blessé en bas de la jambe droite après un coup involontaire d’un joueur d’Osasuna en seconde période. Il a dû être aidé par deux médecins de l’équipe. Barcelone était déjà sans trois autres défenseurs centraux en raison d’une blessure et de l’arrière droit Sergi Roberto.

Barcelone a terminé le match avec le milieu de terrain Frenkie de Jong au centre de sa défense aux côtés du joueur de réserve Óscar Mingueza lors de son deuxième match pour l’équipe senior.

Koeman a déclaré qu’il semble que la blessure de Lenglet n’est « pas grave » mais qu’il subirait un examen médical lundi.

Sergio Busquets est revenu pour Barcelone après une blessure au genou qui l’avait mis à l’écart pendant deux matchs.

GRIEZMANN MENE LA VICTOIRE

L’hommage de Messi à Maradona a éclipsé une belle performance de Griezmann, l’attaquant français qui a été critiqué pour ne pas avoir atteint son potentiel à Barcelone.

Braithwaite a brouillé dans un rebond pour ouvrir le score à la demi-heure.

Griezmann a doublé l’avance trois minutes avant la mi-temps lorsqu’il a volé une frappe fulgurante de l’extérieur de la surface qui a laissé le gardien Sergio Herrera au pied plat et sans aucune chance de l’arrêter.

Griezmann a ensuite aidé Coutinho à inscrire le troisième but des hôtes à la 57e. Messi a terminé avec sa frappe à longue portée à la 73e.

« C’était important de remporter cette victoire parce que ceux qui étaient en tête du classement continuent de gagner et nous ne pouvions plus déraper », a déclaré Griezmann. «Nous ne savions pas ce que Messi avait prévu d’honorer Maradona. C’était une belle surprise.

Osasuna, qui a gagné à Barcelone lors du dernier tour de la saison dernière, est resté à la 15e place.

AUTRES RÉSULTATS

Le Celta Vigo s’est échappé de la dernière place après avoir battu Grenade 3-1 pour sa deuxième victoire de la saison.

L’Athletic Bilbao a fait match nul 1-1 à Getafe alors que les deux restaient à mi-table.

