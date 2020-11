Messi rend hommage à Maradona après avoir marqué le dernier but de Barcelone contre Osasuna – REGARDER – Football

in

football Mis à jour: 29 novembre 2020, 21:02 IST FC Barcelone Lionel Messi célèbre marquer son quatrième but portant un maillot Old Boys de Newell en référence à l’ancien joueur Diego Maradona. (REUTERS)

Lionel Messi a rendu hommage à Diego Maradona en enlevant son haut de Barcelone pour révéler le maillot du grand argentin après avoir marqué le dernier but d’une défaite 4-0 d’Osasuna dimanche.

Messi a célébré sa puissante frappe de l’extérieur de la surface pour couronner la victoire confortable en enlevant le bleu et bordeaux de Barcelone pour mettre à nu le rouge et noir de la chemise de Maradona de son passage chez Newell’s Old Boys. Messi a ensuite envoyé un baiser à deux mains vers le ciel en levant les yeux.

Messi a joué pour Newells avant de rejoindre Barcelone à 13 ans. Maradona a joué cinq matches pour Newell en 1994 vers la fin de sa glorieuse carrière de joueur qui a fait de lui une légende dans son pays d’origine.

Messi avait gardé la tête baissée pendant la minute de silence avant le coup d’envoi au Camp Nou vide pour Maradona, décédé d’une crise cardiaque mercredi à 60 ans. Maradona a joué pour Barcelone de 1982 à 1984.

Martin Braithwaite, Antoine Griezmann et Philippe Coutinho ont également marqué pour Barcelone.

