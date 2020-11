Messi n’est pas difficile à gérer, déclare Koeman, l’entraîneur du Barca – Football

in

L’ancien entraîneur de Barcelone, Quique Setien, a déclaré qu’il trouvait Lionel Messi un joueur difficile à gérer, mais son successeur Ronald Koeman entretient une relation différente avec l’attaquant argentin.

Messi, 33 ans, a remis à Barcelone un avis officiel en août de son désir de résilier son contrat avant de décider finalement de rester en Espagne pour cette saison. Setien a été limogé après que Barcelone a terminé la saison 2019-20 les mains vides.

« Je ne suis pas d’accord avec Setien mais je respecte son opinion et ce qu’il a vécu », a déclaré Koeman avant le choc de mercredi en Ligue des champions contre le Dynamo Kyiv.

«Messi est un très bon joueur, le meilleur du monde. Je vois son ambition mais ce n’est pas un joueur que j’ai du mal à gérer. Chaque entraîneur est différent – mais pour moi, il est le capitaine et je lui parle chaque semaine de choses dans les vestiaires et sur le terrain et il y a une bonne relation.

Barcelone, qui a suivi une raclée 5-1 contre le Hongrois Ferencvaros avec une victoire 2-0 à la Juventus, est en tête du groupe G avec six points.

Partager : Tweet