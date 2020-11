Messi au doublé contre le Betis après avoir commencé sur le banc – Football

Adidas Boy-apos;s adidas Junior Messi 16.1 FG Chaussures de football en or UK 5.5

UK 5.5 - Or - Junior Boys adidas Messi 16.1 Firm Ground Football Boots in Gold. - Fixation en dentelle - Double col de verrouillage améliore la stabilité de la cheville - Configuration du goujon d’agilité - Col rembourré à talons - Semelle coussinée - 3 rayures de détail sur le côté - Branding to heel - Synthétique et