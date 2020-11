Messi a imité les objectifs et les compétences de Maradona mais pas son style de vie – Football

in

Lionel Messi est le seul Argentin à être à la hauteur d’être décrit comme le prochain Diego Maradona, il n’était donc pas surprenant que le capitaine de Barcelone consacre son but lors de la victoire 4-0 de dimanche en Liga contre Osasuna à son défunt compatriote.

Les deux joueurs emblématiques de l’Argentine peuvent être des personnages contrastés, mais ils ont partagé de nombreux traits, notamment un lien avec les Old Boys de Newell et le capitaine du Barca a retiré son maillot pour révéler le rouge et le noir du club Rosario avant de pointer vers le ciel.

Messi est né un an après que Maradona ait été capitaine de l’Argentine à la gloire de la Coupe du monde en 1986 au Mexique, mais il était au stade de Newell en tant que fan en 1993 lorsque Maradona a fait ses débuts pour le club.

Le but de Messi dimanche était frappant dans sa similitude avec un Maradona marqué ce jour-là contre Emelec, les deux joueurs dribblant à travers le bord de la zone avant de trouver le coin supérieur.

Ce n’était pas la seule fois que Messi imitait Maradona.

Son effort en solo contre Getafe en 2007 était une copie conforme du deuxième match de Maradona contre l’Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde 86, également rappelé pour le but de l’Argentine «Main de Dieu».

Déclenché par une danse devant deux joueurs près de la ligne médiane, il s’est terminé par un dribble autour du gardien et une glissade au sol alors que le ballon coulait dans le filet.

Cette même saison, Messi a produit son propre moment «Main de Dieu» en frappant le ballon dans le filet contre l’Espanyol, incitant un commentateur argentin à crier: «C’est Maradona déguisé en Messi. Il s’est réincarné.

Les deux joueurs partageaient également un centre de gravité bas, une portée et une vision de passe incroyables ainsi qu’un pied gauche magique, bien que leurs personnages semblaient souvent des mondes séparés.

CARRIÈRE ÉVENTUELLE

Maradona a eu envie de se faire remarquer tout au long de sa carrière mouvementée et a souvent fait la une des journaux pour ses activités hors terrain.

Pourtant, cela a souvent aidé son image, en particulier en Argentine où des milliers de personnes ont défié les restrictions du COVID-19 pour pleurer leur héros, décédé à l’âge de 60 ans mercredi.

Alors que Messi a échantillonné la vie nocturne de Barcelone dans sa jeunesse, il est un père de famille privé, ayant eu trois garçons avec la chérie d’enfance Antonela Roccuzzo qu’il a épousée en 2017.

Le plus grand scandale a été lorsqu’il a été reconnu coupable de fraude fiscale, une accusation également portée par Maradona dont la carrière stellaire a été tronquée par des années de consommation de drogue, de suralimentation et d’alcoolisme.

Mais qui est le meilleur joueur?

Maradona a marqué 346 buts en 679 matches pour ses clubs et son pays dans toutes les compétitions, mais deux interdictions de drogue et des problèmes de santé et de blessures signifiaient qu’il n’a passé que huit ans au sommet de son art.

Messi, qui a commencé sa carrière en 2004, a disputé 855 matchs et marqué 712 buts, avec encore quelques années à lui à 33 ans.

Il est le meilleur buteur du Barça et le joueur le plus décoré, remportant 10 titres de la Liga et quatre trophées de la Ligue des champions.

JOUEUR DOMINANT

Maradona n’a jamais remporté le prix du meilleur club européen, mais il a entraîné une équipe ordinaire de Naples vers deux titres de Serie A et un triomphe en Coupe UEFA, alors qu’il était tout aussi talismanique pour l’Argentine et le joueur dominant de la Coupe du monde 1986.

Messi est le meilleur buteur de tous les temps de l’Argentine, mais la chance l’a abandonné quand cela compte le plus. Il était du côté des perdants lors de la finale de la Coupe du monde 2014 qui a été perdue contre l’Allemagne dans le temps supplémentaire et a goûté à la défaite lors de deux finales de la Copa America aux tirs au but.

« Maradona est certainement le meilleur joueur que j’ai jamais vu, mais les fans de Messi ne devraient pas se fâcher à ce sujet parce qu’il vit à une autre époque », a déclaré le président argentin Alberto Fernandez plus tôt cette année.

« Mais vous pourriez mettre Maradona aux côtés de 10 balais et il ferait toujours gagner l’équipe. »

Les anciens joueurs ont plus de mal à choisir qui était le meilleur.

« Diego était plus artistique et plus passionné, mais Messi a fait plus », a déclaré Jorge Valdano, ancien coéquipier de Maradona en Argentine.

L’actuel manager de l’Atletico Madrid, Diego Simeone, qui a joué avec Maradona pour Séville et l’Argentine, a ajouté: «Cela n’a pas de sens de choisir entre eux, ils ont joué à des époques différentes.

«Diego était beaucoup plus émotif mais Leo a marqué beaucoup plus de buts. Ils étaient tous les deux extraordinairement bons mais très différents.