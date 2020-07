Message émouvant de Toñi Moreno à Paz Padilla après la mort de son mari: « Nous ne vous laisserons pas tomber »

La mort d’Antonio Juan Vidal, le mari de Paz Padilla, en a surpris plus d’un dans la matinée du 19 juillet. La comédienne avait gardé le silence sur la longue maladie dont souffrait son partenaire, partageant leur douleur avec très peu. Cependant, en apprenant la nouvelle, les signes d’affection se succèdent.

Paz Padilla et Toñi Moreno

Parmi les messages qui ont envoyé du soutien à la femme de Cadix, il y avait celui de Toñi Moreno, un de ses amis proches. L’ancienne présentatrice de « Femmes et hommes et vice versa » voulait se souvenir les moments où les deux avaient parlé de ce qui est vraiment important dans la vie: « Ami Paz, combien de fois toi et moi avons-nous parlé des choses importantes de la vie, surtout à la suite de la perte de ta mère et de ton père. »

« Aujourd’hui, la vie nous donne sa pire version en disant au revoir à Antonio, le grand amour de votre vie. Vous êtes fort, bon, généreux et vous êtes plein d’amour et les gens qui vous admirent et vous aiment vous tiendront pour ne pas tomber« Moreno a partagé dans un post Instagram qui était accompagné d’une image du mariage de Paz Padilla et Antonio Juan Vidal. » Ami, tu ne sais pas comment je voudrais te sauver cette douleur. «

L’amour de ses compagnons

Tous ceux qui étaient liés à Paz Padilla voulaient lui envoyer tout leur amour en ces temps difficiles. ‘Socialite mondain’, avec une María Patiño dévastée par la nouvelle, a consacré presque exclusivement son programme au traitement de l’information, s’entretenant avec plusieurs personnalités proches du présentateur, comme Lydia Lozano, qui n’a pas pu s’empêcher de réprimer les pleurs en parlant, ou Gustavo González, qui lors de l’appel vidéo a été brisé.

Mais le soutien est également venu de Mediaset, qui a publié sur son compte Twitter « Peace, we are with you ». «La que se avecina» a également envoyé son soutien à l’Andalou, ainsi que «Got Talent España». D’autres comme Alberto Caballero ont partagé une image de lui sur Instagram, lui envoyant de l’amour et assurant qu’il a montré « une force et une qualité humaine extraordinaires dans les moments très difficiles«