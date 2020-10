Message de l’application de rencontre pour les échangistes dans les États Swing: Vote

Le site de rencontre et de camming AdultFriendFinder est la dernière société à se joindre à l’effort de vote avec une nouvelle campagne minable visant les nouvelles inscriptions appelée «Swinging in Swing States».

Le site de connexion, qui prétend avoir plus de 100 millions d’utilisateurs dans le monde, propose à de nouveaux clients inscrits de voter dans l’un des 13 États swing – Floride, Géorgie, Iowa, Maine, Caroline du Nord, Ohio, Texas, Arizona, Michigan, Nebraska, Nevada, Pennsylvanie et Wisconsin – un abonnement Gold gratuit s’ils envoient une photo d’eux-mêmes faisant la queue pour voter ou arborant un autocollant «J’ai voté» à [email protected]

«Le swing a toujours été une activité d’équipe, et nous espérons inspirer notre communauté à puiser dans cette mentalité d’équipe pour encourager une forte participation électorale pour les élections de cette année, en particulier dans les États de swing cruciaux», Gunner Taylor, directeur du développement stratégique FriendFinder Networks, a déclaré à TheWrap. «Ici, à AFF, nous ne nous soucions pas de la façon dont vous vous balancez, tant que vous sortez et votez. C’est pourquoi nous ne demandons pas seulement aux échangistes – mais à tous les électeurs – de se rendre aux urnes et de faire entendre leur voix.

2020 a vu beaucoup d’efforts très visibles – et parfois surprenants – pour sortir du vote. Par exemple, Snoop Dogg participe, tout comme les danseurs exotiques à Atlanta.