Mes Premières Fois saison 3 : Y aura-t-il une suite de la série Netflix ?

La guerre entre Ben et Paxton a désormais pris fin. La saison 2 de Mes Premières Fois nous a donné une conclusion appropriée à cela. Mais est-ce une conclusion tout court, cependant ? Nous le saurons si la saison 3 de Mes Premières Fois a vraiment lieu. Nous allons donc analyser son destin. La série créée par Mindy Kaling et Lang Fisher a certainement fait l’objet d’un battage médiatique pour la deuxième saison. Contrairement à l’année dernière, l’histoire s’est épanouie et s’est terminée sur une très belle note. Mais qui aurait cru qu’une deuxième saison pleine de confusion était ce que nous attendions. Et plus encore si Netflix a l’intention de laisser les créateurs raconter davantage l’histoire.

Sans perdre de temps, nous déterminons ici tous les aspects, de la critique à l’audience, qui font de Mes Premières Fois un succès. Ce qui conduit la série vers une autre saison possible. Nous allons analyser les dates de diffusion et les renouvellements passés et déterminer la meilleure date de diffusion pour la troisième saison. Nous examinerons également tout ce qui s’est passé dans la série. Où mène l’histoire ? L’avenir de Devi, son triangle amoureux avec Ben et Paxton, son déménagement en Inde, et tout le reste. Puis analysez l’intrigue de la saison 3 de Mes Premières Fois.

Devons-nous nous attendre à la saison 3 de Mes Premières Fois ?

Probablement oui, on ne peut nier le fait que Mes Premières Fois nous a tenus en haleine à la fin de la première saison. Devi embrassant Ben était la meilleure conclusion que la série pouvait offrir. Mais au même moment, elle a aussi reçu un texto de Paxton. La question restait donc de savoir comment cette relation allait s’épanouir. La bande-annonce de la deuxième saison a ensuite réchauffé la guerre entre Ben et Paxton, ce qui a donné à la série le coup de pouce dont elle avait tant besoin. Cela a conduit la série à atteindre rapidement le top 10 de Netflix dans plusieurs pays. Le nombre de téléspectateurs est donc très important, et une saison 3 de Mes Premières Fois pourrait bien voir le jour.

Bien sûr, Netflix ne veut peut-être pas clore Mes Premières Fois sur un autre cliffhanger pour Devi. Il est venu avec une conclusion appropriée. Mais nous ne pouvons pas nous empêcher d’admettre que l’équipe Ben avait beaucoup d’espoirs avec elle. Ensuite, il y a eu plusieurs autres changements tout au long de la saison, notamment l’annulation du voyage en Inde, le déménagement de la mère de Devi, et bien d’autres choses. Ces histoires ont donc besoin d’une suite, et Netflix pourrait être prêt à la donner avec Mes Premières Fois Saison 3.

Date de sortie de la saison 3 de Mes Premières Fois

La sortie de la saison 3 de Mes Premières Fois est prévue pour la mi-2022. À peu près à la même époque, les deux premières saisons de la série sont sorties. Mais contrairement à la dernière fois, nous pourrions avoir une annonce de renouvellement plus rapide. Netflix a mis trois mois pour renouveler la série, ce qui explique que la sortie de la deuxième saison ait eu lieu deux mois après celle de la première saison. Puisque la série continue d’être un succès et une chose parmi le jeune public. On peut s’attendre à ce que Netflix accélère les choses et renouvelle la série dans un mois, probablement. Nous pourrons alors avoir Mes Premières Fois entre avril et juin de l’année prochaine.

L’intrigue de la saison 3 de Mes Premières Fois – Quelle pourrait être la suite de l’histoire ?

Mes Premières Fois a mis fin à la bataille entre Ben et Paxton une fois pour toutes, Paxton invitant Devi à danser. La saison 2 de Mes Premières Fois a permis à Devi de découvrir qui était le meilleur pour elle. Ce sera la dernière fois qu’elle sera dans une relation ici en Amérique avant de partir pour l’Inde. Les problèmes sont arrivés, notamment la liaison de sa mère et le fait de ne pas retourner en Inde. Puis Kamala n’a plus confiance en son fiancé, qui d’habitude la soutient beaucoup. Puis la dernière chose qu’elle voyait, c’était Ben et Paxton qui se découvraient l’un l’autre.

À la fin, quand Devi pensait les avoir perdus tous les deux, c’est là que Paxton est entré en scène. Ben a décidé de sortir avec Aneesa à la fin de la saison. Mais Paxton a avoué que Devi était là pour lui à chaque fois qu’il avait besoin d’aide, alors il est prêt à lui donner une autre chance. Alors oui, Paxton c’était pour lui tenir la main et pour la toute première fois sortir avec elle en public. Mais au même moment, Ben est resté à les regarder danser et a avoué que c’était toujours lui. Mais Eleanor lui a dit qu’elle voulait que Ben soit le sien.

Donc, après avoir analysé ce qui s’est passé ici. La saison 3 de Mes Premières Fois pourrait raconter l’histoire de l’épanouissement de la relation entre Paxton et Devi. Bien sûr, il a toujours utilisé Devi à sa guise, mais pour la toute première fois, il l’a reconnue. La question est de savoir si cela mènera à de nouvelles luttes pour être avec elle à l’école. Cela peut conduire à la chute de leur relation nouvellement trouvée, et nous pourrions voir Ben prendre un risque à ce niveau. En dehors d’eux, nous verrons également le destin de la relation d’autres personnages comme Kamala. Elle a quitté son fiancé pour l’amour de sa vie. Puis il y a la mère de Devi, amoureuse de son collègue le Dr Chris Jackson. Puis les relations de Fabiola et Eleanor s’épanouiront également. En attendant, vous pouvez revoir Mes Premières Fois à tout moment sur Netflix.