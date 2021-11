Mes Premières Fois saison 3 : Mise à jour de date de sortie, intrigue, casting, tous les détails sur la suite de la série Netflix

Mes Premières Fois de Netflix est une comédie dramatique qui se concentre sur une adolescente indo-américain nommé Devi Vishwakumar. Sous le choc de la mort de son père, Devi a du mal à naviguer sur les terrains rocheux de l’adolescence, des drames familiaux, des coups de foudre au lycée et de la découverte de soi. Créée par Mindy Kaling et Lang Fisher, la série sur le passage à l’âge adulte explore les troubles émotionnels et les interactions fougueuses de Devi avec ses amis et sa famille.

Depuis sa sortie le 27 avril 2020, la série a été saluée pour son exploration comique mais perspicace des identités sud-asiatiques. La saison 2 voit de nombreux personnages sortir de leur coquille et embrasser de nouvelles situations. Plus important encore, Devi se retrouve enfin avec Paxton ! Inutile de dire que les fans attendent avec impatience de voir ce qui attend Devi et son beau. Alors que sait-on de la troisième saison de la série ? Betanews vous dit tout ce que vous devez savoir !

Quelle date de sortie pour la saison 3 de Mes Premières Fois ?

La saison 2 de Mes Premières Fois est sortie en intégralité le 15 juillet 2021 sur Netflix. La saison se compose de dix épisodes d’une durée de 27 à 32 minutes chacun.

Vous êtes curieux de connaître la saison 3 ? Eh bien, préparez-vous à de bonnes nouvelles ! Le 19 août 2021, Netflix a annoncé le renouvellement de Mes Premières Fois pour une troisième saison. La nouvelle n’est certainement pas choquante car la série est immensément populaire dans le monde entier, en particulier auprès des personnes d’origine sud-asiatique. Dans une déclaration officielle conjointe, Kaling et Fisher ont déclaré :

“Nous sommes très reconnaissants à Netflix et à Universal Television de nous avoir permis de continuer à raconter cette histoire, ainsi qu’aux fans du monde entier qui ont réclamé de voir plus de cet adolescent indien mal élevé.”

Une retraite des scénaristes pour la saison 3 a été organisée début octobre 2021, donc le travail sur la prochaine itération de la série bat définitivement son plein.

Les saisons 1 et 2 de la série avaient un écart d’un peu plus d’un an entre elles. De plus, des rapports suggèrent que le tournage de la saison à venir devrait commencer fin novembre 2021 et se terminer au printemps 2022. Si les choses se passent bien et comme prévu, nous pouvons nous attendre à ce que la saison 3 de Mes Premières Fois soit diffusée dans le courant du troisième trimestre 2022.

Qui jouera dans Mes Premières Fois saison 3 ?

Les principaux acteurs qui reprendront leurs rôles dans la saison 3 sont Maitreyi Ramakrishnan (Devi Vishwakumar), Poorna Jagannathan (Nalini Vishwakumar), Darren Barnet (Paxton Hall-Yoshida), Ramona Young (Eleanor Wong), Lee Rodriguez (Fabiola Torres), Richa Moorjani (Kamala Nandiwadal) et Jaren Lewison (Ben Gross). John McEnroe reviendra également en tant que narrateur de la série. Christina Kartchner (Eve Hjelms), Utkarsh Ambudkar (M. Manish Kulkarni), Ranjita Chakravarty (Nirmala Vishwakumar), Common (Dr. Chris Jackson) et Niecy Nash (Dr. Jamie Ryan) sont également susceptibles de reprendre leurs rôles.

D’autres que nous pourrions revoir sont Megan Suri (Aneesa), Tohoru Masamune (Kevin Hall-Yoshida) et Benjamin Norris (Trent Harrison). Sendhil Ramamurthy continuera probablement à apparaître sous le nom de Mohan Vishwakumar dans des séquences de flashback. On ne sait pas pour l’instant si Andy Samberg et Gigi Hadid reviendront respectivement en tant que narrateurs de Ben et Paxton. Peut-être que quelques nouveaux visages se joindront également au mélange.

De quoi parlera la saison 3 de Mes Premières Fois ?

La saison 2 voit Devi avoir du mal à choisir entre Paxton et Ben. Pendant ce temps, la grand-mère de Devi, Nirmala, emménage avec elle et Nalini. D’un autre côté, à l’école, les choses se compliquent à cause d’une nouvelle élève, une fille indo-américaine nommée Aneesa. Dans la finale de la saison, nous voyons Devi et Paxton devenir officiellement un couple et aller à l’école danser ensemble. Cependant, Eleanor révèle à Ben que Devi avait initialement pensé le choisir comme son petit ami.

La saison 3 explorera probablement la situation désordonnée entre Devi, Paxton et Ben. «Mais ça va être intéressant de voir ce qui se passera ensuite. Je n’en ai aucune idée car elle est contente de Paxton et c’est ce qui se passe officiellement. Mais bien sûr, Ben sera évidemment toujours un joueur dans le jeu », a déclaré Ramakrishnan. Il semble donc que l’accent sera mis sur la façon dont Devi et Paxton mèneront leur relation.

Barnet a déclaré: Elle [Devi] le défie [Paxton] d’une manière que personne d’autre ne fait. Et la chose la plus intéressante est peut-être la façon dont il gère l’opinion publique selon laquelle il sort avec quelqu’un qui n’est pas dans son statut social en soi.

Nous nous attendons également à voir le destin de Kamala et Nalini alors qu’ils commencent à embrasser ouvertement leurs désirs et leurs rêves. La dynamique de Devi avec Aneesa pourrait également être un point important de l’intrigue.

Pour rappel, les saisons 1 et 2 de Mes Premières sont disponibles en intégralité en streaming sur Netflix exclusivement.