Mes Premières Fois saison 2 : Devi va-t-elle finalement sortir avec Paxton ou Ben ? Qui est la nouvelle indienne du lycée ? À découvrir sur Netflix

Vous avez aimé la première saison ? Eh bien, vous ne sera pas déçu de la suite puisque le moment est enfin arrivé de découvrir la saison 2 de « Mes Premières Fois » sur Netflix ce 15 juillet. Après avoir attendu depuis la fin de la première saison en 2020, les fans peuvent enfin voir la suite des mésaventures de la jeune Devi, sa famille, ses amies et ses copains à travers ces 10 nouveaux épisodes. Créée et réalisée par Mindy Kaling, à qui l’on doit déjà des titres comme « Champions » ou encore « Quatre mariages et un enterrement » et Lang Fisher, cette comédie a fait sensation l’année dernière auprès des abonnés de la plateforme de streaming américain surtout les jeunes téléspectateurs. On espère donc que cette saison 2 fera pareil sachant que la première a été classée numéro un des tendances en France, devançant même le film d’action « Tyler Rake » et la série « Outer Banks ». Que nous réserve ainsi Devi dans cette nouvelle saison ?

« Mes Premières Fois », c’est quoi l’histoire ?

Si le titre ne vous dit encore rien, ce n’est pas grave, vous pouvez encore aller découvrir la série sur Netflix. Sinon, pour rappel, cette comédie sortie tout droit de l’imagination de Mindy Kaling et de Lang Fisher nous emmène suivre le quotidien de la jeune Devi entre ses histoires d’amour, les problèmes familiaux, ses origines indiennes et sa vie de lycéenne. Traumatisée par le décès de son père, elle veut se faire remarquer par Paxton, le beau garçon et le bad boy du lycée. Intelligente, mais transparente, elle essaie tant bien que mal de se faire une place dans son bahut.

Elle décide de changer son statut social pour devenir populaire et cool en cassant les codes. Une décision qui va pourtant l’éloigner petit à petit de ses vraies amies Fabiola et Eleanor. De plus, à part ses problèmes de cœur et de popularité, elle doit également faire face à la sévérité de sa mère qui a préféré éduquer sa fille à l’indienne. Tout cela raconté avec beaucoup d’humour, d’émotion avec une nouvelle vision de ce qu’est la vie d’une adolescente perdue entre ses pulsions et ses origines. Donc, si vous ne l’avez pas encore vu, c’est le moment de le faire, car cette série vaut vraiment le coup d’œil si vous aimez le genre.

L’intrigue de la saison 2 de « Mes Premières Fois »

Après une première saison qui s’est terminée avec une scène où Devi embrassant Ben, la première question que se pose surement les fans est : qui va-t-elle finalement choisir, le gentil Ben ou le beau et bad boy Paxton ? Rassurez-vous donc, car ces nouveaux épisodes vont vous apporter la réponse. En effet, dans cette deuxième saison, on retrouvera Devi, toujours sous la pression du lycée et de sa famille indienne.

Côté cœur, ça s’annonce très compliqué que ce soit en amour ou en amitié puisqu’elle va de nouveau devoir jongler entre ses relations amoureuses et ses amies. Sinon, cette nouvelle saison sera également marquée par la naissance d’un triangle amoureux entre elle, Ben et Paxton, car elle va finalement décider de sortir avec les deux. Entre temps, sa mère va repartir en Inde et une nouvelle Indienne, Aneesa va débarquer dans son lycée. Devi pourrait également à son tour revenir dans son pays. Autant de surprises que nous vous laissons découvrir par vous-même dans cette nouvelle saison.

Le casting de la saison 2

Évidemment, les acteurs et actrices qui ont fait le succès de « Mes Premières Fois » seront tous de retour pour cette deuxième saison. On retrouvera alors Maitreyi Ramakrishnan dans le rôle de Devi Vishwakumar, notre ado tiraillée entre ses deux cultures ainsi que Jaren Lewison dans le rôle de Ben et Darren Barnet le rôle de Paxton.

À leurs côtés, nous retrouverons également Poorna Jagannathan dans le rôle de Nalini, la mère de Devi, Richa Moorjani dans le rôle de Kamala, Lee Rodriguez dans le rôle de Fabiola Torres, Ramona Young dans le rôle d’Eleanor Wong, le rappeur Common dans le rôle du Dr Chris Jackson et enfin Megan Suri rejoindra le casting pour incarner le rôle d’Aneesa, la nouvelle Indienne du lycée. Voilà donc tout ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle saison et si vous êtes fans de la série, rendez-vous ce 15 juillet sur Netflix pour la saison 2 de « Mes Premières Fois ».