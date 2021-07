Mes Premières Fois saison 2 : Gigi Hadid au casting d’un épisode

in

Le mannequin Gigi Hadid a remplacé Chrissy Teigen en tant que narratrice dans la nouvelle saison de Mes Premières Fois de Netflix. La deuxième saison a débuté jeudi, après une première saison réussie de la série vaguement basée sur la vie de la créatrice Mindy Kaling. La série sur le passage à l’âge adulte suit Devi Vishwakumar (Maitreyi Ramakrishnan), une lycéenne indienne-américaine de première génération qui navigue dans des relations confuses, et parfois tendues, avec les garçons, les amis et sa mère autoritaire. Devi passe d’une situation de surdouée à l’école à une situation de surdouée chez les garçons, coincée dans un triangle amoureux avec Paxton (Darren Barnet) et Ben (Jarren Lewison).

Attention Spoilers pour la saison 2 de Mes Premières Fois

Netflix vient de dévoiler la saison 2, et d’après Collider, Gigi Hadid a remplacé Chrissy Teigen comme narratrice invitée dans le troisième épisode. Mes Premières Fois est connue pour avoir des personnages inattendus qui racontent la vie intérieure et les sentiments de Devi. Teigen s’est retirée du rôle de Netflix en juin après avoir reçu des réactions négatives pour des tweets d’intimidation qu’elle a fait à Courtney Stodden, alors mannequin de 16 ans, il y a des années.

Le troisième épisode, intitulé « Travailler à l’école », montre Paxton apprenant l’engagement romantique de Devi avec Ben, ce qu’il ne gère pas très bien. Le lycéen se fait également renverser par une voiture, et c’est donc un épisode difficile pour la star de la natation de l’école. Gigi Hadid sert de narratrice à tout cela, un remplacement approprié étant donné que son statut d’A-list est égal, sinon supérieur, à celui de Chrissy Teigen.

Il n’est pas surprenant que Netflix ait choisi un nom connu de tous pour narrer la série, car cela ajoute à la bizarrerie générale de la série. Et heureusement, le spot ne concernait que la narration vocale, donc remplacer le commentaire de Chrissy Teigen n’aurait pas dû être un trop grand défi pour les showrunners. Les luttes amoureuses de Devi sont comparables à celles de tous ceux qui ont essayé de naviguer dans les amours maladroites du lycée, et c’est l’un des éléments qui rendent Mes Premières Fois attachant pour tant de téléspectateurs.