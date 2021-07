Mes Premières Fois : explication de la fin de la saison 2

La comédie dramatique Mes Premières Fois de Netflix suit Devi Vishwakumar alors qu’elle navigue dans le monde turbulent du lycée après la mort prématurée et très publique de son père lors d’un récital de musique à l’école. Faire partie des enfants populaires est tout ce que Devi et (dans une certaine mesure) ses amis aux yeux écarquillés veulent, mais la tâche s’avère légèrement plus compliquée que ce que l’adolescente américano-indienne têtue dit au début de sa deuxième année.

Tout n’est pas si noir, et Devi parvient à s’attacher à Paxton, le beau gosse du lycée, et même, étonnamment, à Ben, son rival pompeux. Il semble que le grand bal de l’école se soit bien passé, mais les choses resteront-elles aussi idylliques ? Pas si Devi peut s’en empêcher, sans parler de sa cousine Kamala qui semble canaliser sa propre « Devi intérieure ». Regardons de plus près la saison 2 de Mes Premières Fois et voyons où nous avons laissé notre héroïne pleine d’entrain.

*** Attention spoilers sur Mes Premières Fois saison 2 ***

Récap de la saison 2 de Mes Premières Fois

La saison 2 s’ouvre sur Nalini, la mère de Devi, qui surprend sa fille en train d’embrasser Ben peu après une cérémonie particulièrement émouvante au cours de laquelle les cendres du père de Devi sont dispersées dans la mer. Furieuse, Nalini demande à l’adolescente si elle fera aussi l’amour sur la tombe de sa mère quand elle mourra. Devi reproche à son baiser d’être émotionnellement désemparée mais, au fond d’elle-même, elle est folle de joie à l’idée d’avoir embrassé Ben. Une autre surprise l’attend : Paxton l’attend à son retour à la maison. Devi, qui doit bientôt déménager en Inde parce que sa mère veut se rapprocher de sa famille, décide de jongler avec les deux garçons avant de quitter les États-Unis. Elle espère être hors du pays avant qu’aucun d’entre eux ne se rende compte qu’ils sont en train de se faire doubler.

Pendant ce temps, sa cousine Kamala est enthousiaste à l’idée d’obtenir un poste de recherche sous la direction de son idole, mais elle se rend vite compte qu’elle devra rendre compte à son sous-fifre pompeux et mesquin. Elle a beau essayer, elle est exclue du groupe par les autres chercheurs en raison de son apparente popularité et subit même des brimades non négligeables. Pour aggraver les choses, son fiancé, qui est par ailleurs très compréhensif, dit à Kamala de faire profil bas et de continuer à « jouer le jeu ». Finalement, la douce et polie Kamala s’inspire de son jeune cousin à la tête brûlée et remet son patron à sa place avant de partir. Quelques jours plus tard, dans un moment de prise de conscience et en partie par panique, elle s’éclipse de son dîner de demande en mariage et se rend au bal de l’école de Devi, où l’un des professeurs semble l’apprécier particulièrement.

Peu de temps après, lors d’une fête d’adieu désastreuse organisée en son honneur, les deux petits amis de Devi se découvrent mutuellement et s’en vont. Ben refuse de lui parler, et Paxton, bien qu’il soit en bons termes, refuse de reconnaître un semblant de relation entre eux. Son voyage en Inde étant annulé, Devi, très frustrée, dans un accès de jalousie, répand sans le savoir une rumeur sur une de ses camarades de classe (Aneesa), ce qui lui vaut d’être suspendue. Pour aggraver les choses, Devi découvre que sa mère a une liaison avec un collègue et pense qu’elle tourne la page de la mort de son père trop tôt.

Mes premières fois - Saison 2 | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

Lire cette vidéo sur YouTube

Fin de la saison 2 de Mes Premières Fois : Qui est le petit ami de Devi ?

À l’approche du bal de l’école, Devi est rendue jalouse de la relation très publique de Ben et Aneesa alors que la sienne avec Paxton semble inexistante. Ses amies Fabiola et Eleanor sont également aux prises avec leurs vies amoureuses, la première essayant de trouver un équilibre entre ses intérêts académiques et l’emploi du temps chargé de sa nouvelle petite amie en matière d’activisme social, la seconde devant faire face à son petit ami égocentrique et célèbre. Le bal du lycée ne se déroule pas tout à fait comme Devi l’avait imaginé et est loin d’être l’expérience de la limousine et du petit ami qu’elle attendait.

Cependant, au moment où elle s’en va, Paxton arrive, ayant réalisé à quel point Devi l’a aidé l’année dernière. Pour la première fois, les deux hommes entrent dans leur école en tant que couple et dansent un slow sur un morceau rapide de Kylie Minogue (pour lequel Devi menace de tuer le DJ). Ben, cependant, semble particulièrement découragé de les voir ensemble et reste bouche bée quand Eleanor lui apprend que Devi le poursuivait en secret avant de renoncer et de retourner à Paxton.

Il semble donc que la saison 2 se termine avec Paxton qui est enfin, officiellement, le petit ami de Devi. Notre protagoniste, une adolescente à la tête brûlée, a parcouru un long chemin depuis l’espoir d’apercevoir l’athlète du lycée et la mémorisation de son emploi du temps jusqu’à la danse lente avec lui au milieu de la piste de danse. Cependant, il pourrait y avoir des problèmes car l’histoire de Paxton ne laisse pas présager beaucoup d’espoir pour le nouveau couple. D’une part, il a honte d’être vu avec Devi en public depuis le début et l’a blessée à plusieurs reprises à cause de cela. De plus, à plusieurs reprises, il s’est réconcilié avec elle uniquement lorsqu’il avait besoin de l’aide de Devi (d’abord pour la séance de photos de sa sœur, puis pour son examen de biologie).

Il serait agréable de croire que Paxton a changé, et il y a eu quelques changements significatifs (pour le mieux) dans ce qui était auparavant un sportif vaniteux du lycée dont l’idée du plaisir était de frapper ses amis à l’entrejambe avec une bouteille d’eau. Cependant, il ne se décide à aller au bal que lorsqu’on lui dit que ses meilleures notes (obtenues avec l’aide de Devi) l’aideront à entrer à l’université, montrant une fois de plus qu’il considère (peut-être sans le savoir) leur relation comme une transaction. Il est fort probable que Paxton continue à être inconstant. Le fait que le défunt père de Devi, dans un rêve, lui dise qu’elle est trop bien pour être avec quelqu’un qui essaie de la cacher semble également indiquer qu’une fois de plus, les choses avec Paxton ne vont pas bien se terminer. Espérons que personne ne sera renversé par une voiture cette fois-ci.

Pourquoi Kamala quitte-t-elle son dîner de demande en mariage ?

La saison 2 est une période où les personnages principaux commencent à prendre en main leur destin immédiat, au lieu d’être ballottés par les jeux du hasard, du destin et des pressions sociales, comme c’était le cas dans la saison précédente. Cet aspect est particulièrement évident chez Kamala, qui, après une grande trépidation, tient tête à son directeur de recherche mesquin. Son prochain acte de défi est encore plus audacieux lorsqu’elle quitte secrètement le dîner de demande en mariage arrangé pour lequel ses futurs beaux-parents ont fait tout le chemin depuis l’Inde. C’est d’autant plus surprenant que son fiancé semble être très compréhensif et profondément amoureux d’elle.

Cependant, il ne reconnaît pas le comportement atroce des collègues de Kamala et lui conseille à plusieurs reprises de « jouer le jeu ». En substance, comme le dit son fiancé en colère, il lui demande de garder le menton haut tout en gardant la tête basse. À ce moment-là, nous voyons Kamala perdre espoir en son futur mari, réalisant qu’elle a besoin de quelqu’un qui la soutienne davantage. Il est intéressant de noter que c’est en grande partie le tempérament infâme de Devi qui a incité sa cousine aînée à prendre position pour elle-même. Ce phénomène s’inscrit également dans le caractère général de Kamala, qui n’est pas prête pour un mariage arrangé et a d’autres ambitions (peut-être romantiques).

Que se passe-t-il entre Nalini et le Dr Jackson ?

Nalini, elle aussi, sort de son cycle de deuil, et pour la première fois, nous la voyons vraiment détendue lorsqu’elle passe du temps avec son concurrent professionnel, le Dr Jackson. D’abord sceptique quant à l’expertise du célèbre dermatologue et se moquant constamment des pseudo-cosmétiques coûteux qu’il ne cesse de promouvoir, la mère indienne sévère et délicieusement stéréotypée est surprise par les conseils utiles du charmant docteur en matière d’éducation. Après une longue rivalité, l’attraction entre les deux est rapide, et plus ils apprennent à se connaître, plus ils semblent être parfaitement assortis. Le Dr Jackson, lui aussi parent isolé, est, contrairement à ce que croit Nalini, très qualifié et modeste.

Bien sûr, la crise de colère de Devi lorsqu’elle découvre la liaison oblige Nalini à rompre avec le docteur, qui semble sincèrement déçu de sa décision. Cependant, ce n’est peut-être pas la fin du chemin pour eux. La belle-mère de Nalini, pour sa part, défend la liberté de Nalini de faire ce qu’elle veut. C’est une surprise de taille (et plutôt bienvenue) pour la veuve qui se sent déjà coupable d’être avec le Dr Jackson au lieu de continuer à faire le deuil de son mari. Il semble également que Devi, à travers ses propres expériences, apprenne l’importance d’une véritable connexion et pourrait être plus indulgente si sa mère et le Dr Jackson tentent une nouvelle chance en amour.

Pourquoi John McEnroe raconte-t-il la vie de Devi ?

La légende du tennis John McEnroe commente de manière divertissante les événements de la vie de Devi et n’hésite pas à donner son avis (évidemment scénarisé) sur les principaux hauts et bas. Il détourne aussi poliment le regard (et la caméra) pendant la séance de baisers torrides de Devi et Paxton. La seule raison donnée au public pour laquelle il raconte l’émission est que le défunt père de notre protagoniste était un grand fan du sportif retraité. Cela est encore accentué lorsque le vrai McEnroe fait une apparition dans le final de la saison 1, lorsque les cendres du père de Devi sont dispersées dans la mer.

Au cours de la série, nous voyons également McEnroe, connu pour ses débordements dans sa jeunesse, être l’œil sympathique parfait à travers lequel nous voyons le caractère impétueux de Devi. Cependant, il y a une foule d’autres raisons pour lesquelles la star du tennis se retrouve à raconter la vie colorée d’une adolescente frustrée. D’abord, la créatrice de la série, Mindy Kaling, a grandi en regardant jouer McEnroe. Le sportif, qui a joué dans des films comme Wimbledon et Self Control, entre autres, est également considéré comme populaire auprès des personnes âgées et est très apprécié en Inde, deux publics cibles potentiels de la série.

Enfin, la blague à plusieurs niveaux que McEnroe espérait voir passer (et c’est manifestement le cas !) est que le public finirait par se poser la question que nous nous posons. Il aurait dit : « J’espérais que les gens regarderaient ça et se diraient : « Mais pourquoi John McEnroe fait-il ça ? ». Eh bien, nous nous sommes demandés. Et maintenant nous savons pourquoi.