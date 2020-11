Merson exprime le problème d’Arsenal et envoie un avertissement sur le voyage à Old Trafford – .

in

Photo de Stuart MacFarlane / Arsenal FC via Getty Images

Paul Merson a dit Samedi de football sur Sky Sports (31/10/20 à 14h00) qu’il ne pense pas que la défense ou le milieu de terrain d’Arsenal soit « assez bon » pour que leurs joueurs ouvrent le match.

Le franc-parler de la télévision a également ajouté que son « plus gros problème » avec Arsenal est leur bilan contre les « grands garçons » alors qu’ils se préparent pour un voyage crucial à Manchester United ce soir.

Le record d’Arsenal contre le soi-disant top-six a été un problème bien avant que Mikel Arteta ne franchisse les portes – mais il a battu Liverpool après le verrouillage de la ligue la saison dernière, ainsi que sur Man City et Chelsea en FA Cup.

Et si le «Big 6» quittait la Premier League? PARTIE 3 – Expérience Football Manager 2020

mariée

723968

Et si le «Big 6» quittait la Premier League? PARTIE 3 – Expérience Football Manager 2020

/static/uploads/2020/10/670564_t_1604072854.jpg

670564

centre

Mais le style d’Arsenal est apparemment frustrant Merson, qui ne peut pas mettre le doigt sur ce qui « manque » pour le club et les a avertis de l’attaque de Man United ce soir.

« Je pense que lorsque le match s’ouvre avec Arsenal, je ne pense pas que défensivement ou au milieu de terrain, ils sont assez bons », a déclaré Merson à Sky Sports. «Je pense qu’ils doivent garder les matchs serrés.

«Mon plus gros problème est qu’ils ne peuvent battre aucun des grands garçons. Ils ne leur mettent même pas un gant. Je sais qu’ils ont eu quelques chances à Man City, mais ce n’était pas génial.

«Ils doivent sortir et faire une déclaration en ayant un bon coup à Manchester United. Mais encore une fois, vous ouvrez le jeu et vous avez ces joueurs offensifs de Man United alors je m’inquiète pour Arsenal.

«Je vois ce que Arteta essaie de faire. Ils sont plus difficiles à battre. Il leur manque encore quelque chose. Je ne crois pas qu’ils vont gagner sept matchs au trot. »

Photo de Matthew Peters / Manchester United via Getty Images

Eh bien, l’affrontement d’Arsenal contre Manchester United ce soir fournira une grande indication de la situation du club du nord de Londres.

Alors que Manchester City et Liverpool ont été un niveau au-dessus d’eux ces dernières années et qu’il est normal de prendre une défaite entre leurs mains, ceux d’Old Trafford ne l’ont pas fait et les fidèles d’Arsenal s’attendront à une solide performance.

En fin de compte, il s’agit de faire ces petits pas et de gagner à Old Trafford ne fera que prouver que les Gunners vont dans la bonne direction, mais une défaite laissera beaucoup plus de questions se poser.

Dans d’autres nouvelles, « Ils sont comme wow »: un expert de BT dit que le joueur d’Arsenal a laissé ses coéquipiers sous le choc la nuit dernière

Partager : Tweet