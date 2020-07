Mercredi, la Space Force lancera 4 satellites secrets de Virginie et vous pourrez la regarder en direct

L’US Space Force lancera quatre satellites de reconnaissance top secrets en orbite depuis la côte est de la Virginie jeudi 15 juillet et vous pourrez la regarder en direct en ligne.

Une fusée Northrop Grumman Minotaur IV devrait lancer la mission, appelée NROL-129, pour le Bureau national de reconnaissance des États-Unis à partir de l’installation de vol Wallops de la NASA sur Wallops Island, en Virginie, à 9 h HAE (13 h 00 GMT). Il s’agit du premier lancement de la Force spatiale depuis Wallops, l’un des plus anciens sites de lancement aux États-Unis, depuis la création de la branche militaire en décembre.

Vous pouvez regarder le lancement du NROL-129 ici, gracieuseté de la NASA, à partir de 8h30 HAE (12h30 GMT). Vous pouvez également regarder le lancement directement de la NASA sur la page YouTube de Wallops Flight Facility ici. Les satellites NROL-129 seront lancés à partir de Pad-0B au port spatial régional Mid-Atlantic à l’installation Wallops.

« Ce sera notre première mission de l’US Space Force et la première mission NRO dédiée de Wallops », a déclaré le lieutenant-colonel Ryan Rose de la Space Force, chef de la division Launch Small Launch and Targets au Space and Missile Systems Center, dans un Air Déclaration de force. « Nous sommes impatients de continuer à lancer des satellites prioritaires nationaux pour notre partenaire NRO. »

Comme il s’agit d’une mission classée, l’heure de lancement exacte n’a pas été officiellement dévoilée, mais elle est ciblée dans une fenêtre qui s’ouvre à 9 h 00 HAE (13 h 00 GMT) et se termine à 13 h 45. EDT (1745 GMT), selon un avis à un aviateur de la Federal Aviation Administration. Il y a 90% de chances de beau temps pour le lancement,

Le lancement peut même être visible pour certains spectateurs le long de la côte est du centre de l’Atlantique avec un ciel clair et sans nuages ​​et une vue dégagée. Selon la NASA, il suivra une trajectoire sud-est loin de la Virginie alors qu’il se dirige vers l’orbite.

« Le NROL-129 soutient la mission globale de sécurité nationale du NRO pour fournir des données de renseignement aux principaux décideurs politiques des États-Unis, à la communauté du renseignement et au ministère de la Défense », ont écrit des responsables du NRO dans un aperçu de la mission.

Ce graphique de la NASA montre la plage de visibilité pour le lancement du satellite espion NROL-129 sur une fusée Minotaur IV depuis l’installation de vol de Wallops sur l’île de Wallops, en Virginie, le 15 juillet 2020. (Crédit d’image: NASA Wallops Flight Facility)

Il s’agit du premier lancement d’une fusée Minotaur IV depuis la Wallops Flight Facility de la NASA en sept ans. Le quatre étages, 78 pieds de haut (24 mètres) a volé pour la dernière fois depuis Wallops en 2013 pour lancer la mission LADEE de la NASA sur la lune pour étudier la poussière lunaire.

Les fusées Minotaur IV sont des propulseurs à propulsion solide constitués d’anciennes pièces de missiles balistiques intercontinentaux. Ses trois premiers étages sont des moteurs à combustible solide provenant de missiles Peacekeeper désaffectés, avec un moteur-fusée solide commercial servant d’étage supérieur pour livrer des charges utiles en orbite.

L’U.S. Air Force a attribué le contrat de lancement du NROL-129, évalué à 38 millions de dollars, à Northrop Grumman au début de 2019, selon Spaceflight Now. La mission est gérée par le programme de lancement de systèmes de fusée du Space and Missile Center et a été attribuée dans le cadre du projet Orbital / Suborbital Program 3 Lane 1 du centre.

«Nous avons hâte de lancer le NROL-129 pour notre client du National Reconnaissance Office», a déclaré Brig. Le général Jason Cothern, vice-commandant SMC et officier exécutif du programme Air Force pour Space Enterprise, dans la déclaration de l’Air Force. « Il s’agit d’un excellent exemple d’utilisation des petits contrats de lancement de SMC pour étendre notre capacité à fournir un accès fiable et fiable à l’espace. »

