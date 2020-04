Merci FOC C'est lundi pour DC Comics, UCS, Lunar et Diamond.

Passons rapidement en revue le problème actuel de distribution de bandes dessinées sur le marché direct, d’accord? Actuellement surnommé la nouvelle guerre des distributeurs de 2020, plus de vingt ans depuis la dernière rafale. Et ce soir, les distributeurs Lunar, UCS et Diamond Comic ont tous des articles en rupture de commande finale ou FOC avec une date limite ce soir.

Nous avons mentionné que Diamond demandait aux détaillants qui voulaient toujours commander leurs DC Comics via Diamond que toutes leurs commandes avaient été réduites à zéro et qu’ils avaient jusqu’à minuit pour mettre à jour leur FOC. Et ils ont fourni cette image pour le faire. Voici leur line-up pour DC Comics aligné pour ce soir (variantes supprimées) arrivant à la vente les 20 et 27 mai.

Alors que Image Comics a la nouvelle date du 20 mai et au-delà pour quelques collections également, via Diamond.

Snotgirl TP Vol. 3: Est-ce la vraie vie? 20/05/20

Black Science Premiere HC Vol. 3 (MR) 27/05/20

Arbre généalogique TP Vol. 1 27/05/20

Postal Comp. Collection HC (MR) 27/05/20

Novembre HC Vol. 2 (MR) 06/03/20

Paul est mort OGN 06/03/20

920London TP (MR) 06/10/20

Gideon Falls TP Vol. 4 (MR) 17/06/20

HC non présidé 24/06/20

Lunar Distribution a publié sa dernière gamme de titres DC pour le mois à venir, car les délais de commande ont changé. Ce n’est plus aussi avancé qu’UCS Comics Distribution qu’avant.

C’est ce que propose UCS Comic Distribution. Ils ont ajouté 23 nouveaux objets au FOC de ce soir. Ils ont écrit aux détaillants.

Pour garantir que UCS est en mesure de livrer la nouvelle version DC Collected Editions aux dates de sortie prévues à nos précieux clients, nous avons ajouté 23 lignes au FOC de ce lundi (27/04). Ces collections devraient sortir dans plusieurs semaines, vous ne les obtiendrez pas toutes en même temps. Si vous avez déjà effectué votre FOC, veuillez prendre un moment pour l’examiner et commander tous les livres supplémentaires que vous souhaitez avant 23 h 59 HNE lundi pour vous assurer de recevoir ces livres à temps.

C’est ce que disent les chiffres FOC de DC Comics en ce moment. À quoi ressemble-t-il au sol?