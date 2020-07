« Merci de m’avoir informé de TikTok »

Lubéron Apiculture Abeilles et pollinisation (Emile RABIET)

Me voici conduit à publier un troisième livre ayant trait à l'Apiflorie. Pourquoi? Parce qu'après avoir divulgué les lois qui régissent les rapports entre plantes et abeilles, il m'a paru nécessaire d'informer les lecteurs de leurs conséquences et des applications qu'on pouvait en faire. Or, celles-ci sont