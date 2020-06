Mercedes W124 Classe E de première génération en vente; Moins cher que Renault Kwid!

Cette Mercedes Benz W124 Classe E est un modèle de 1999 et n’a parcouru que 83 000 km au compteur kilométrique. La plus grande surprise est que le vendeur le vend à seulement Rs 4 lakh.

La première Mercedes-Benz à être officiellement appelée Classe E était la génération W124 de la voiture qui a été lancée en 1984. Les voitures Mercedes Benz de cette époque sont assez intemporelles dans leur conception et ont toujours fière allure dans les temps modernes. Elle est également considérée comme l’une des voitures les plus belles de tous les temps par Mercedes Benz. Il y a pas mal de ces Mercedes W124 E-Class ici aussi en Inde et vous en trouverez également quelques-unes dans un état impeccable. Nous sommes cependant tombés sur une Mercedes W124 Classe E qui est en vente à un prix inférieur à la Renault Kwid. Oui, vous avez bien entendu.

Il s’agit d’une Mercedes Benz W124 Classe E de première génération de 1999.

La voiture est immatriculée à Pune, Maharashtra et le vendeur prétend qu’il s’agit du modèle 1999. Nous tenons à souligner que Mercedes Benz a cessé de vendre la version berline de la W124 en 1995. Ce modèle aurait cependant pu être enregistré beaucoup plus tard en 1999. Néanmoins, la voiture semble être d’un état impeccable et le vendeur dit que la voiture a fait 83 000 km au compteur. Ce n’est pas vraiment beaucoup compte tenu de l’âge de cette voiture.

Il n’a parcouru que 83 000 km au compteur et est en vente sur OLX.

Cette Mercedes W124 Classe E n’est pas non plus entièrement en stock car elle serait sortie d’usine. Ce modèle a été modifié et la voiture est équipée de pare-chocs du marché, inspirés d’AMG. Les roues ont également été remplacées par des roues en alliage AMG d’origine et cela rend vraiment justice à l’apparence de la voiture. Le corps semble également avoir été recouvert de céramique, c’est pourquoi la peinture a toujours un aspect miroir. À l’intérieur, cette Mercedes W124 est également équipée d’un système d’infodivertissement à écran tactile. Vous devez suivre la modernité!

La plus grande surprise est que le vendeur ne le vend que pour Rs 4 lakh

Lisez aussi: Voici votre premier aperçu du lifting du Fortuner Toyota 2021 en Inde!

Ce modèle particulier est la variante E250d de la Classe E. Il est venu propulsé par un moteur diesel couplé à une transmission manuelle. Comme mentionné précédemment, la voiture a parcouru 83 000 km au compteur mais comme il s’agit d’un diesel, elle pourrait faire plusieurs milliers de kilomètres de plus sans se suer. Le vendeur prétend également que l’assurance sur ce véhicule est également valable.

Lisez aussi: MG Hector Plus à Rival Innova Crysta comme une alternative beaucoup moins chère!

Enfin, nous arriverons au prix de ce véhicule. Nous sommes tombés sur cette Mercedes W124 E-Class sur OLX où le vendeur vendait la voiture à seulement Rs 4. lakh. Et c’est ainsi que c’est moins cher que même un Kwid. Vous devrez bien sûr vérifier avec le vendeur l’état réel de la voiture, l’historique d’entretien et tous les autres aspects nécessaires, mais étant donné qu’il s’agit d’une machine vintage, c’est une offre incroyable pour ce que vous obtenez. Vous devez également garder à l’esprit les pièces de rechange lorsque vous envisagez un tel véhicule car il peut être assez difficile de trouver des pièces de rechange pour une si vieille voiture. Vous pouvez contacter le vendeur ici.