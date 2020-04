Mercedes exclut le GLB pour l’Inde; Autres lancements à l’horizon

Il était auparavant prévu que Mercedes Benz apporterait le SUV GLB en Inde, mais le constructeur automobile a maintenant confirmé que le GLB ne serait pas lancé en Inde. Mercedes a quatre autres nouveaux lancements à venir dans les mois à venir.

Il avait été supposé précédemment que Mercedes Benz apporterait le SUV GLB en Inde. Le Mercedes GLB se situe entre le GLA et le GLC dans la gamme mondiale de la marque et depuis son introduction l’année dernière juste avant le salon de Francfort, il a attiré beaucoup de globes oculaires. De nombreux acheteurs de voitures de luxe ici en Inde attendaient avec impatience l’arrivée du GLB en Inde, mais maintenant, Mercedes a confirmé que le GLB était destiné à l’Inde.

Mercedes Benz a exclu le lancement du SUV GLB en Inde.

Dans une interview accordée à carandbike, Santosh Iyer, vice-président, Ventes et marketing, Mercedes-Benz Inde a confirmé qu’il n’était pas prévu de mettre le GLB sur le marché. Iyer a déclaré: «Nous n’avons pas de CKD pour cette voiture, donc techniquement nous ne pouvons malheureusement pas l’obtenir en Inde et pour l’obtenir en tant que CBU, nous ne savons pas comment le prix fonctionnera. À l’heure actuelle, il n’y a pas de plans dans le monde entier pour un CKD sur le GLB, donc pour l’instant nous devons essayer pour l’Inde. «

Il s’avère que la raison pour laquelle le GLB n’est pas arrivé en Inde est l’indisponibilité des kits Completely Knocked Down (CKD) pour le SUV. La Mercedes Benz GLB est basée sur la MFA-2 (architecture avant modulaire) qui sous-tend de nombreuses autres voitures du constructeur, notamment la Classe A et la GLA. En fait, le GLB est principalement un GLA mais avec une rangée supplémentaire de sièges. Oui, c’était le principal facteur de différenciation du GLB – une troisième rangée de sièges – et c’est pourquoi cela aurait été très logique pour l’Inde. Bien qu’il ne soit pas très spacieux, il avait toujours la très importante troisième rangée.

De plus, la crise des coronavirus a encore freiné les choses, car les fabricants vont désormais examiner plus rigoureusement les investissements dans de nouveaux produits et les capacités de fabrication. Néanmoins, il se passe encore beaucoup de choses chez Mercedes Benz Inde et ils ont jusqu’à quatre nouveaux véhicules alignés pour un lancement en Inde dès que le pays aura surmonté la crise des coronavirus. De plus, la majorité d’entre eux sont en effet des SUV.

Le premier SUV à sortir de l’écurie du constructeur allemand sera le tout nouveau SUV phare GLS et son lancement est prévu juste après la levée du verrouillage. Pour aller plus loin, nous aurons la limousine de classe A au troisième trimestre 2020 et le tout nouveau GLA devrait être lancé au quatrième trimestre 2020. Entre-temps, Mercedes lancera également sa marque électrique EQ en Inde avec la EQC et cela devrait se produire dans la seconde moitié de 2020. À l’avenir en 2021, Mercedes a également des mises à jour pour les berlines Classe E et Classe S en magasin pour l’Inde. Bien que le GLB ne soit pas malheureusement arrivé en Inde, il y a certainement beaucoup à attendre de Mercedes Benz en Inde.

