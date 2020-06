Mercedes Benz lance deux autres variantes de GLE en Inde

Mercedes Benz a également lancé l’essence GLE 450 en Inde ainsi qu’une nouvelle variante GLE 400d assemblée localement. La Mercedes GLE n’était pour l’instant qu’un modèle diesel.

Mercedes-Benz a lancé le SUV GLE nouvelle génération en Inde plus tôt cette année, mais il n’était disponible qu’avec des moteurs diesel – le GLE 300d et l’édition Hip Hop GLE 400d. Maintenant, le fabricant allemand a lancé deux autres variantes du GLE SUV en Inde – le GLE 450 essence au prix de Rs 88.80 lakh et le GLE400d assemblé localement au prix de Rs 89.90 lakh. Ainsi, la gamme Mercedes-Benz GLE en Inde comprend désormais quatre variantes au total – GLE 300d (Rs 73,70 lakh), GLE 450 (Rs 88,80 lakh); GLE 400d (Rs 89.90 lakh) et GLE 400d Hip Hop Edition (Rs 1.25 crore), tous les prix hors showroom.

Mercedes Benz a lancé deux autres variantes du GLE en Inde – GLE 450 et GLE 400d.

Avec le nouveau Mercedes-Benz GLE 450, les acheteurs ont désormais la possibilité d’un GLE à essence. Pour l’instant, le SUV était un modèle uniquement diesel. La Mercedes GLE 450 est propulsée par un moteur turbo-essence à six cylindres de 3,0 litres couplé à un système hybride doux de 48 V. Le moteur à combustion interne produit 367 ch et 500 Nm de couple de pointe et le système hybride doux ajoute en outre 22 ch et 250 Nm de couple lorsqu’il est sollicité. La puissance est envoyée aux quatre roues via la boîte automatique à 9 rapports de Mercedes et Mercedes revendique un temps de 0 à 100 km / h de seulement 5,7 secondes pour le GLE 450.

Le nouveau GLE 400d est également nouveau dans la gamme de variantes. Maintenant, Mercedes-Benz a déjà vendu le GLE 400d en Inde en tant que modèle d’édition Hip Hop, mais son prix était très élevé à 1,25 crore Rs. Le GLE 400d standard est un énorme Rs 36 lakh moins cher que l’édition Hip Hop, principalement parce que ce dernier est fourni en importation complète tandis que le 400d standard est maintenant assemblé localement en Inde. Étant une importation, l’édition Hip Hop comporte cependant exclusivement des fonctionnalités et des équipements tels que la suspension E-Active Body Control de Mercedes, un système audio Burmester à 13 haut-parleurs de 590 W, un affichage tête haute et 9 airbags qui ne sont pas proposés en standard. GLE 400d. Le nouveau GLE 400d dispose de 7 airbags en comparaison.

Sinon, les éditions GLE 400d et 400d Hip Hop partagent un certain nombre d’équipements et de fonctionnalités ensemble. Cela comprend des jantes en alliage de 20 pouces, des phares à LED multifaisceaux, un ensemble de mémoire pour les sièges avant, des sièges arrière à réglage électrique, le dernier logiciel MBUX pour les doubles écrans de 12,3 pouces, la climatisation à quatre zones, la suspension pneumatique active, un panoramique toit ouvrant et recharge sans fil. Les caractéristiques de sécurité comprennent une caméra de stationnement à 360 degrés avec une fonction de stationnement mains libres, une surveillance des angles morts et une assistance au freinage active. Le même ensemble d’équipements est également proposé sur le GLE 450.

Les deux variantes sont également propulsées par le même moteur diesel six cylindres de 3,0 litres qui produit 330 ch et 700 Nm de couple maximal. La puissance est de nouveau envoyée aux quatre roues motrices par le biais du système de transmission intégrale 4MATIC de Mercedes via une boîte de vitesses automatique à 9 rapports. Mercedes affirme que 0-100 km / h pour cette variante arrive également en 5,7 secondes. Le Mercedes-Benz GLE est en compétition en Inde avec des moteurs comme le BMW X5 qui reçoit des moteurs à essence et diesel. Il rivalise également avec les modèles Land Rover à essence comme le Range Rover Sport et le Discovery. Il rivalise également avec le Volvo XC90, qui est également proposé avec des moteurs à essence et diesel.