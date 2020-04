Mercedes Benz donne plus de puissance à la Classe C avec un nouveau moteur à essence

Mercedes a remplacé le moteur hybride doux de 1,5 L turbo-essence de la Classe C par un moteur essence turbocompressé de 2,0 L plus puissant. Tout à fait à contre-courant, il faut le dire.

Mercedes Benz a introduit un lifting pour la berline de classe C en 2018 et avec quelques mises à jour visuelles, le constructeur avait également introduit un nouveau moteur turbo essence de 1,5 L avec un système hybride 48V mil pour la variante C200. Mercedes Benz a maintenant abandonné le moteur hybride doux de 1,5 L à essence de la Classe C et l’a remplacé par un moteur à essence turbocompressé de 2,0 L plus puissant.

Mercedes a mis à jour la Classe C avec un moteur à essence turbocompressé de 2,0 L plus puissant.

C’est assez surprenant, car Mercedes Benz est allé à l’encontre de la tendance à la réduction des effectifs et à l’hydridisation pour une unité non hybride plus grande. La Mercedes Benz C200 continue d’être proposée en deux versions – Prime et Progressive – avec le nouveau moteur également. Les prix de la Mercedes C200 Prime commencent maintenant à partir de Rs 40.90 lakh et vont jusqu’à Rs 46.54 lakh pour la variante progressive de milieu de gamme. Tous les prix sont hors showroom.

Dans sa version précédente, le C200 avec le moteur hybride doux de 1,5 L turbo-essence produisait 184 ch. Le système hybride doux 48 V a donné un coup de pouce supplémentaire de 14 ch et 160 Nm de couple. Le nouveau moteur turbo-essence de 2,0 L est plus puissant que l’unité sortante car il produit 204 ch. Le moteur continue d’être couplé à une boîte de vitesses automatique à 9 rapports. Mercedes revendique un temps identique de 7,7 secondes 0-100 km / h pour la Classe C mise à jour.

En termes d’équipement, le C200 est livré avec des fonctionnalités standard telles que l’éclairage ambiant 64 couleurs, le système d’infodivertissement COMAND avec un écran de 10,25 pouces, la navigation par satellite, des phares à LED, un pare-soleil arrière électrique et des sièges avant électriques. La garniture progressive ajoute encore plus d’équipement comme le chargeur de téléphone sans fil, un combiné d’instruments numériques, l’aide au stationnement active, la mémoire du siège du conducteur et un système audio Midline.

Mercedes propose désormais également sa technologie de voiture connectée basée sur la carte SIM intégrée Mercedes Me dans toute la gamme Classe C. Le système offre une variété de fonctions de surveillance des véhicules à distance et géolocalisées. Actuellement, la Classe C n’a que la BMW Série 3 comme rival sur le marché indien. Audi et Volvo n’ont pas encore réintégré ce segment avec les A4 et S60 mis à jour plus tard cette année. Les versions actuelles de ces deux voitures ont été abandonnées en raison des normes BS6.