Mercedes apporte le lifting de la Classe E et de la Classe S en Inde l’année prochaine!

La Mercedes Classe S doit changer de génération, tandis que la Classe E bénéficiera d’un lifting à mi-vie, qui arrivera en Inde l’année prochaine.

Alors que le marché indien ne peut pas en avoir assez de son obsession pour les VUS, il y a encore des berlines dans le segment du luxe qui font sentir leur présence. Cela comprend les goûts de la Mercedes Benz E-Class, qui est un best-seller dans le segment des berlines intermédiaires de luxe, ainsi que la Classe S qui est toujours très appréciée des super riches. La Classe S est le véritable fleuron de Mercedes et elle a toujours été l’incarnation de chaque qualité que la marque représente. Ce que nous essayons de faire, c’est que Mercedes Benz apportera un nouveau lifting à la Classe S et à la Classe E en Inde en 2021.

Mercedes a déjà fait ses débuts au niveau international pour le lifting de la Classe E et son arrivée en Inde en 2021.

En fait, la Classe S est due à un changement de génération complet. La Classe S curren-gen (W222) est en vente en Inde depuis 2014 mais a été régulièrement mise à jour avec des lifting. La Classe S nouvelle génération (W223) fera ses débuts mondiaux en septembre de cette année et elle ne devrait arriver en Inde qu’au deuxième trimestre de l’année prochaine. Il est peut-être arrivé plus tôt, mais la crise actuelle du COVID-19 a retardé le processus, comme bien d’autres choses.

La Classe S est également due à un changement de génération et Mercedes apportera cela aussi en 2021

On ne sait pas encore grand-chose sur la nouvelle Classe S, mais il y a eu plusieurs tirs d’espionnage qui ont fait des tours sur Internet. Cela ne devrait pas changer beaucoup en termes de style, mais il y aura de grands changements à l’intérieur et sous le capot. Certains merdes d’espionnage suggèrent que la nouvelle Classe S aura un écran de style cascade sur le tableau de bord avec une utilisation minimale des boutons. Les options du groupe motopropulseur comprendront une essence, un diesel, des hybrides doux et même des hybrides rechargeables. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles il n’y aura qu’un modèle à empattement long et Mercedes est plus susceptible d’abandonner la version S600 à moteur V12 avec les versions coupé et cabriolet.

Quant à la Classe E, Mercedes a déjà introduit un lifting de mi-vie pour la génération actuelle de la Classe E sur le marché international. Cependant, même cela prendra un certain temps pour arriver en Inde, seulement l’année prochaine. La Classe E de génération actuelle est en vente en Inde depuis 2017 et constitue une référence dans son segment. Cependant, l’Inde est le seul marché à obtenir un modèle à empattement long avec conduite à droite et il faut donc beaucoup de temps pour trier les composants et la chaîne d’approvisionnement.

Avec la Classe E, nous fonctionnons généralement un an plus tard par rapport au cycle de vie global du modèle. Le lifting de la Classe E se vante de certains changements cosmétiques à l’intérieur et à l’extérieur et les marchés internationaux bénéficient également d’une variété d’options de groupe motopropulseur, y compris les hybrides doux et les hybrides rechargeables. Il reste à voir si Mercedes apporte ces groupes motopropulseurs en Inde, mais nous verrons sûrement une prime de prix de la Classe E qui se vend actuellement à partir de Rs 59.07-75.29 lakh (ex-showroom).