Mercedes-AMG lance le coupé C 63 et la GT-R mise à jour en Inde!

Mercedes-AMG a lancé le coupé C63 et la GT R mise à jour en Inde pour un prix de Rs 1,33 crore et Rs 2,48 crore respectivement. Les deux sont propulsés par un moteur V8 de 4,0 litres BiTurbo de AMG.

Après être restée en sommeil pendant environ deux mois, l’industrie automobile voit maintenant une flopée de lancements de voitures de haut niveau. La première d’entre elles était la Jaguar F-Type 2020, suivie de la BMW Série 8 Gran Coupé et de la M8. Les dernières à rejoindre cette flotte de voitures super chères sont la nouvelle Mercedes-AMG C 63 Coupé et la nouvelle GT R. Mercedes a lancé aujourd’hui le C 63 AMG Coupé et la GT R en Inde pour un prix de Rs Rs 1,33 crore et Rs 2,48 crore, respectivement. La Mercedes-AMG C 63 est le véhicule haut de gamme de la gamme Classe C tandis que la GT-R est la voiture haut de gamme de la GT-Line. Les deux voitures ont des performances ridicules et des moteurs V8 percutants sous le capot.

Mercedes-AMG C 63 coupé lancé en Inde pour un prix de Rs 1,33

Le coupé Mercedes-AMG C 63 est propulsé par un moteur V8 biturbo de 4,0 L qui produit 476 ch et 650 Nm de couple. Les chiffres sont plus sur le territoire des voitures de sport que sur un coupé luxueux. Le moteur est couplé à une boîte de vitesses à convertisseur de couple à 9 vitesses, la puissance étant envoyée uniquement aux roues arrière. Mercedes affirme que le temps de 0 à 100 km / h arrive en seulement 4 secondes et que la vitesse de pointe est limitée électroniquement à 250 km / h. Le C 63 n’a pas de rival direct en Inde jusqu’à ce que BMW lance le M3 de nouvelle génération en Inde. Cependant, à ce prix, vous pouvez également le comparer à la Jaguar F-Type récemment lancée.

Mercedes a également lancé l’AMG GT R 2020 avec quelques mises à jour pour un prix de Rs 2,48 crores.

Bien que basé sur l’humble Classe C, le C 63 AMG semble bien être synonyme de business. La calandre Panamericana à l’avant annonce immédiatement que c’est un AMG et les pare-chocs sportifs AMG-spec accentuent encore la nature agressive de la voiture. Vu de profil, vous connaissez immédiatement son intention. La silhouette en forme de coupé incliné est magnifique et les hanches musclées dégagent beaucoup de caractère. Les quatre tuyaux d’échappement des pare-chocs sportifs avec un becquet en fibre de carbone sur le coffre complètent l’apparence à l’arrière.

La disposition à l’intérieur est à nouveau similaire à celle de la Classe C standard, mais elle reçoit ensuite de nombreuses touches AMG. Il y a un écran numérique de 12,3 pouces pour le combiné d’instruments ainsi qu’un système d’infodivertissement à écran tactile. Bien qu’il y ait des sièges pour quatre, l’espace sur les sièges arrière est légèrement plus serré. Le C 63 dispose également de modes de conduite et de traction AMG et AMG Ride Control qui permet au conducteur de modifier la configuration de la suspension. Il dispose également de fonctionnalités supplémentaires telles qu’un toit ouvrant panoramique, une assistance au stationnement active, des sièges sport AMG ventilés avec fonction de mémoire et un système audio Burmester en standard.

Lisez aussi: Jaguar F-Type 2020 lance en Inde pour un prix de départ de Rs 95.12 lakh!

Mercedes a également lancé l’AMG GT R en Inde aujourd’hui, qui est essentiellement une mise à jour pour l’année-modèle 2020. Même l’AMG GT R est propulsée par le même moteur V8 biturbo de 4,0 litres, mais ici, elle produit 585 ch et 700 Nm de couple. Le moteur est couplé à une boîte de vitesses automatique à double embrayage à 7 rapports. Le temps de 0 à 100 km / h arrive en seulement 3,6 secondes et la vitesse de pointe est limitée à 318 km / h. La GT R bénéficie également d’un ensemble aérodynamique actif qui confère à la voiture une plus grande stabilité à haute vitesse. Le modèle 2020 est également équipé de série d’un système de direction aux roues arrière.

Lisez aussi: Le phare de la BMW Série 8 arrive enfin en Inde – Prix et détails!

Pour 2020, Mercedes Benz a ajouté quelques fonctionnalités supplémentaires sur la GT R, notamment de nouveaux phares et feux arrière à LED et un échappement et un diffuseur arrière légèrement repensés. À l’intérieur, il y a une nouvelle nouvelle direction, un combiné d’instruments numériques de 12,3 pouces et un système d’infodivertissement de 10,25 pouces compatible avec Android Auto et Apple CarPlay. À Rs 2,48 crore, la Mercedes-AMG GT R 2020 est cependant Rs 25 lakh plus cher que le modèle 2017. Mercedes-Benz propose également son pack compact Star Ease sur les deux modèles. Ce forfait permet essentiellement aux clients potentiels de posséder le modèle pour aussi peu que Rs 97 000 pendant 2 ans et des kilomètres illimités.