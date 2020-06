Mercato : Timo Werner portera le maillot de Chelsea la saison prochaine

Le club londonien a conclu un accord avec RB Leipzig sur l’attaquant allemand Timo Werner, ce jeudi. Notamment, Chelsea va avoir de la compagnie pour la nouvelle saison qui vient.

Le jeune attaquant de 24 ans et second meilleur buteur de Bundesliga actuel va signer son transfert pour Chelsea FC à la somme de 50 millions d’euros. Après de nombreuses semaines de négociations, les deux clubs sont arrivés à un terme de consensus. Le contrat va durer cinq ans sous le maillot des Blues. À l’avance, c’était Liverpool qui tentait de le séduire pour former ses onze. Finalement, celui-ci va se mettre en route pour Londres sous la direction de Franck Lampard.

Une bonne nouvelle pour Chelsea

Olivier Giroud, l’attaquant actuel de l’équipe de Chelsea va finir son contrat en ce mois de juillet. Normalement, son contrat devrait déjà arriver à ses termes, mais en raison du Covid-19, celui-ci a été prolongé. Le prochain départ de Giroud sera marquant pour tout le club. D’où, l’urgence de recruter un attaquant à la fois jeune, performant et encourageant. La prouesse de Werner dans ses dernières prestations a prouvé qu’il est à la hauteur des attentes des Blues. Ce dernier qui possède un style de jeu original et organisé a séduit le cœur de Franck Lampard, l’actuel entraineur des Blues.

Timo Werner, prêt à se lancer dans sa nouvelle aventure

Sur le devant de l’écran, Werner a annoncé qu’il est ravi de signer un contrat pour Chelsea. Un nouveau défi s’annonce très prometteur pour le jeune attaquant allemand. Depuis sa déclaration, il a également affirmé être fier de rejoindre un grand club comme Chelsea pour continuer sa route en tant que professionnel dans le foot. Il semble très sûr de lui durant sa déclaration. Il brûle d’envie de partager ses expériences avec l’équipe londonienne, d’après son autre annonce sur un site de Premier League.

Une nouvelle carrière en tant que titulaire

Le départ d’Olivier Giroud lui permet de gagner en hauteur. Il sera certainement le nouvel attaquant titulaire de Chelsea. Il jouera au côté de Pulisic et de Willian. La composition du onze des Blues n’est pas encore révélée, mais l’envie pressante du club à recruter un attaquant veut signifier quelque chose d’important. Lampard veut faire des Blues une équipe résistante au niveau d’attaque qu’au niveau défensif. Les 50 millions d’euros dépensés vont pertinemment acheter un contrat en tant que titulaire. Par ailleurs, le joueur en question a inscrit 25 buts en 29 matchs cet été sur Bundesliga. Ce qui le met en deuxième position après Robert Lewandowski qui a enchaîné 29 buts. Ce palmarès va le conduire dans le onze de départ du club dès son arrivée sur la pelouse de Stamford Bridge.