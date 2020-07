Mercato : Ruben Semedo sur les tablettes de Schalke 04 et de Leverkusen

Les deux clubs de Bundesliga Schalke 04 et Bayer Leverkusen sont apparemment intéressés à signer le défenseur central portugais Ruben Semedo de l’Olympiakos Le Pirée.

Bundesliga clubs FC Schalke and Bayer Leverkusen are interested in signing Ruben Semedo from #Olympiakos



The Portuguese defender has had a fantastic first season in the #SLGR winning the league with the Erythrolefkoi, in a move which has revitalised his career pic.twitter.com/ehUXYm6kI8