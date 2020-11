Meppen, Dresden et Verl rapportent de nouveaux cas

La 3ème ligue est toujours durement touchée par le coronavirus: avec le Dynamo Dresden, le SV Meppen et le SC Verl, trois clubs ont signalé de nouveaux cas positifs mercredi. Meppen et l’entraîneur-chef Torsten Frings (43 ans) ont annulé ses entraînements prévus mercredi et jeudi après sept tests positifs. L’équipe et le personnel d’encadrement se sont volontairement mis en quarantaine à domicile, selon un message.

Au Dynamo, qui a gagné 3-0 contre Meppen le week-end dernier, deux cas ont été découverts lors d’un test programmé de toute l’équipe mardi, y compris le personnel d’entraîneurs et de soutien, a déclaré le club. Le huitième champion de la RDA n’a pas voulu donner de noms.

Les personnes touchées sont actuellement médicalement tout à fait normales et sans symptômes « , a annoncé le club. Après consultation du service de santé de Dresde, l’entraînement a repris mercredi après-midi. Des tests seront à nouveau effectués jeudi.

Trois autres cas de corona se sont produits dans l’équipe de Verl. « Les joueurs concernés font en fonction des circonstances », a déclaré le joueur promu. Toute l’équipe et le personnel de soutien sont toujours en quarantaine à domicile.

La semaine dernière, deux résultats positifs ont été trouvés dans la région de Westphalie orientale. Le match de la 8e journée contre le FSV Zwickau prévu samedi dernier a dû être reporté.