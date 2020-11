Menu du Cercle de Carthay dévoilé, plans de vacances dans les parcs et plus – / Film

Dans cette édition de Theme Park Bits:

Voyez comment le menu du restaurant Carthay Circle sera différent lors de sa réouverture.

Découvrez les plans de vacances 2020 d’Universal Orlando.

Et plus!

Le 19 novembre sera une sorte de journée phare pour le Disneyland Resort. C’est à ce moment-là que des parties – seulement des parties, cependant – de Disney California Adventure seront rouvertes au grand public. Comme vous le savez sans doute, les manèges et les spectacles ne seront pas ouverts, mais certains des restaurants et des magasins de Buena Vista Street seront prêts pour les affaires. Cela comprend l’établissement de restauration central dans le parc, le Carthay Circle Restaurant, et son menu est en train de faire peau neuve pour la réouverture. Le nouveau menu, qui divise les options en «Actes» et autres noms à thème théâtral, n’est pas tout à fait le même que l’ancien, avec les ailes de canard pétard bien-aimées introuvables. (Mais encore une fois, étant donné que la pandémie brûle plus que jamais, soyez heureux que le restaurant soit même ouvert!) Cela vaut la peine de vérifier, cependant, au cas où vous prévoyez de dîner en plein air.

Les vacances seront beaucoup plus proches de la normale – enfin, un peu – à Orlando. Lors d’un récent appel aux résultats, Disney a révélé que (à partir de cet appel) le Walt Disney World Resort était réservé à 77% pour le week-end de Thanksgiving. Avant que ce nombre ne vous jette hors de votre quille, gardez à l’esprit que la station continue de bien fonctionner en dessous de sa capacité normale, donc c’est 77% d’un nombre beaucoup plus petit que la normale. On pourrait soutenir que cette Thanksgiving est peut-être le pire moment pour essayer un voyage, mais il est également vrai que – pour le moment, du moins – il n’y a pas eu d’événements sérieux de super-épandage liés à l’endroit le plus heureux de la Terre. Et bon, si vous voyagez dans les parcs ces vacances, vous aurez peut-être un aperçu de ce à quoi les arches d’entrée vont bientôt ressembler. Le rendu ci-dessus est un indice suffisant pour la nouvelle signalisation lumineuse et colorée.

Il n’y a pas que Disney pour les vacances, bien sûr. Universal Orlando a révélé certains de ses projets de vacances pour cette année, et même avec la pandémie, il y aura des façons créatives de célébrer. Par exemple, il y aura une expérience de vacances avec les ballons de Macy, mais au lieu que le défilé se dirige vers (et passe) vous pendant que vous êtes assis ou debout, vous marcherez à travers les chars et les ballons. De plus, il y a une rencontre avec le Père Noël… à distance de sécurité, bien sûr. Le monde magique de Harry Potter proposera des performances musicales et des articles de vacances au menu, et il y aura d’autres rencontres de personnages qui vous permettront de revoir vos favoris… à nouveau, à distance de sécurité. Ça va être une étrange saison des fêtes.

À Disney Springs, ils ont un nouveau locataire et il ne manquera pas d’enthousiasmer vos papilles gustatives. Everglazed Donuts & Cold Brew offrira une nouvelle version de deux des articles les plus fiables pour que tout petit-déjeuner se démarque lors de son ouverture à Disney Springs ‘West Side. Everglazed va proposer des beignets qui sont plus qu’un simple beignet glacé ou au chocolat – d’après son apparence sur le blog des parcs Disney, Everglazed aura le genre de beignet qui est aussi bon pour votre ventre que pour votre Instagram alimentation. (Je présume autant – je n’ai pas de flux Instagram, car même si je suis un millénaire, je suis aussi un ancien.) Quoi qu’il en soit, Everglazed semble que ce sera très amusant quand il sera ouvert.

Concluons ce Parc à Thème Bits avec l’opportunité pour vous de faire une bonne action. À cette période de l’année, de nombreuses personnes sont dans le besoin, et il est encore plus important cette année pour nous de redonner quand nous le pouvons. Pour le monde de Disney, il y a malheureusement beaucoup de Cast Members en congé ou licenciés qui ont du mal à joindre les deux bouts en cette saison de vacances. Si vous avez de l’argent à donner, je vous encourage vivement à donner ce que vous pouvez à Cast Member Pantry, qui s’organise à Orlando et à Anaheim pour s’assurer qu’ils peuvent redonner aux Cast Members dans le besoin. Il n’y a pas de meilleur moment et de plus important pour aider vos semblables que maintenant.

Articles sympas sur le Web: