Mentiras : une sensation de déjà vu pour la série espagnole sur Netflix ?

Si vous avez commencé à regarder Mentiras sur Netflix, il est fort probable que vous ayez l’impression de l’avoir déjà vu alors que la série vient tout juste de débarquer en France. Il y a deux raisons possibles à cela.

En effet, Mentiras est le remake espagnol de la série brittanique Liar : la nuit du mensonge, mais vous avez peut-être également vu la série française, elle aussi remake de Liar, intitulée Mensonges avec Audrey Fleurot et Arnaud Ducret.

Ángela Cremonte et Javier Rey incarnent Laura Munar et Xavier Vera dans Mentiras. Joanne Frogatt et Ioan Gruffudd incarnent Laura Nielson et Andrew Earlham dans Liar, la série originale et Audrey Fleurot et Arnaud Ducret incarnent Jeanne Sarlat et Thomas Villeneuve dans Mensonges.

Elle est enseignante dans un lycée et vient de sortir d’une longue relation. Lui est chirurgien et le père d’un de ses étudiants. Un jour, ils sortent dîner et, le lendemain matin, Laura se réveille seule dans son lit, nauséeuse et sans aucun souvenir de ce qui s’est passé la nuit précédente. Son malaise physique se transforme bientôt en un soupçon de viol. Mentiras est un thriller psychologique qui déconstruira ses protagonistes et explorera les doutes qui surgissent autour des deux versions.

Angela Cremonte (Les Demoiselles du téléphone) et Javier Rey (Hache) sont rejoints au casting par des acteurs tels que Manuela Velasco (Velvet), Miquel Fernández (El Embarcadero), Paco Tous (La Casa de Papel), Susi Sánchez, Eva Llorach, Óscar Ortuño, Khaled Kouka, Clara Segura, Alejandra Lorente, Rubén de Eguía, Sara Moraleda et Rodrigo Sáenz de Heredia.

Cette saison de Mentiras est composée de 6 épisodes de 50 minutes, écrits par Marina Velázquez, Javier San Román, Tatiana Rodríguez et Camino López ; et réalisés par Norberto López Amado et Curro Novallas.

Son ouverture présente un drame centré sur Xavier (Javier Rey) et Laura (Ángela Cremonte), un chirurgien prospère et un professeur de littérature de Majorque qui se rencontrent un soir pour dîner. Il est veuf depuis longtemps et a un fils adolescent, et elle vient de rompre une relation de 13 ans. Ils s’apprécient et le rendez-vous se passe bien, mais le lendemain matin, Laura se réveille dans son lit avec une sensation étrange et un malaise différent de toute gueule de bois qu’elle ait jamais connue.

Elle réfléchit longuement à ce dont elle se souvient de cette nuit, et finalement, un doute lancinant la frappe : est-il possible que Xavier l’ait violée ?

Xavier a-t-il violé Laura dans Mentiras ?

Le conflit central de la série est introduit relativement rapidement dans ce premier épisode. Cela devient une question de « il a dit, elle a dit ». Xavier affirme qu’il n’a rien fait que Laura ne voulait pas, tandis qu’elle est de plus en plus convaincue qu’elle n’a jamais donné son accord. En très peu de temps, Mentiras parvient à nous donner des aperçus très efficaces de ses protagonistes, et Javier Rey et Ángela Cremonte sont tous deux très crédibles, tant dans la connexion initiale entre eux que lorsque le drame commence vraiment.

Cremonte a le plus de poids et est plus que prêt à relever le défi. Ses doutes cèdent peu à peu la place à l’indignation, qu’il gère très bien. Rey, quant à lui, joue l’homme idéal qui n’arrive pas à croire ce qui lui arrive. Y a-t-il une part de vérité dans l’histoire de Laura ?

Mentiras ne doute jamais de sa parole, cela doit être clair. Il est évident que cette nuit a été traumatisante pour Laura, et ce qu’il faudra démêler, c’est ce qui s’est passé exactement et qui sont ses deux personnages, en particulier Xavier, en arrière-plan. Une intrigue avec son fils, et sa sœur, qui devrait compléter le titre de la série, ces mensonges qui ne sont pas forcément ce qu’ils semblent être.

Les personnes qui ne connaissent pas le film Liar ne pourront qu’en redemander. Ceux qui ont vu l’original n’auront peut-être pas envie de découvrir une approche légèrement différente. Il a une bonne distribution, deux acteurs très sûrs d’eux et un beau décor à Majorque, qui remplace ici les plages et les marais du sud de l’Angleterre de l’original. Il semble que l’intrigue sera axée sur le drame des personnages, avec une touche de thriller psychologique. Ce serait également une rupture bienvenue par rapport à son matériau d’origine.

Mentiras est dispo en streaming sur Netflix, Liar : la nuit du mensonge est dispo en streaming sur Canal+ et Mensonges est dispo en streaming sur Salto.