Mensonges : que nous réservent les deux nouveaux épisodes de ce soir sur TF1 ?

Lancée jeudi dernier sur TF1 et déjà disponible en intégralité sur Salto, la nouvelle minisérie intitulée « Mensonges » (l’adaptation française de « Liar ») a fait un gros carton auprès des téléspectateurs. En effet, les deux premiers épisodes ont réussi à attirer plus de 5 millions de curieux lors de cette soirée. Et l’aventure ne fait que commencer puisque la série revient ce soir à partir de 21H05 avec 2 nouveaux épisodes inédits. Il s’agit d’un thriller haletant qui a été créé par Alexandra Julhiet (Le Jour où j’ai brûlé mon cœur, Candice Renoir) et Laurent Vignon (Tandem, HPI) mettant en scène de grandes stars comme Audrey Fleurot, Arnaud Ducret, Alice David ainsi que Lionnel Astier. Que nous réservent alors ces nouveaux épisodes ?

Petit rappel de l’histoire de la série

Composée de six épisodes de 52 minutes, cette série thriller dramatique signée Alexandra Julhiet et Laurent Vignon est l’adaptation française du célèbre thriller britannique « Liar : la nuit du mensonge » avec Ioan Gruffudd (Forever) et Joanne Froggatt (Downton Abbey). Une série qui a déjà également été diffusée en France sur TF1.

Pour en revenir à l’histoire de « Mensonges », on y suit celle de Thomas, un chirurgien très réputé, qui décide de proposer un rendez-vous à Jeanne, une professeure devenue récemment célibataire et qui se trouve être la sœur d’une de ses collègues de travail. Durant cette soirée en tête à tête, tout semble alors aller pour le mieux et le courant passe très bien entre eux. Sauf que le lendemain, très mauvaise surprise pour Thomas puisque Jeanne prétend avoir été violée. Évidemment, le chirurgien clame son innocence en étant complètement surpris de ce qui est en train de se passer. C’est alors le début d’un incroyable et palpitant face-à-face entre Thomas et Jeanne où chacun campe sur ses positions. Qui ment et qui dit vrai ? La réponse, à découvrir sur TF1.

Quels épisodes verra-t-on ce soir ?

Épisode 3 :

Après avoir eu droit à une séance d’hypnose, Jeanne retrouve la mémoire de la soirée passée avec Thomas et des circonstances du viol. Elle est désormais convaincue que Thomas l’a droguée, puis violée. Alors qu’elle veut que la police continue son enquête en suivant cette piste, elle découvre avec stupeur que l’affaire est close. Elle va devoir prouver elle-même la culpabilité de Thomas.

😥 Suite à une séance d’hypnose, Jeanne retrouve la mémoire !

Épisode 4 :

La perquisition de la police chez Thomas n’a pas permis de retrouver les anesthésiants qui auraient pu l’incriminer. Quant à Jeanne, elle découvre avec effroi que son chat a été empoisonné. Pour elle, il ne fait évidemment aucun doute que c’est l’œuvre de Thomas. Une lettre anonyme va ensuite pousser Jeanne à fouiller dans le passé de Thomas pour tenter d’en apprendre davantage sur sa défunte épouse.

Le casting de « Mensonges »

Après l’incroyable succès de la série policière « HPI » au printemps et en attendant la suite, Audrey Fleurot nous fait découvrir son incroyable talent de comédienne dans « Mensonges » en incarnant cette fois-ci le rôle d’une victime, celle de Jeanne Sarlat. À ses côtés, nous verrons également d’autres acteurs comme Arnaud Ducret dans le rôle de Thomas Villeneuve, Alice David dans le rôle de Chloé Marzin, Olivia Côte (Morgane Artaud), Lionnel Astier (Guy Becker), Amaury de Crayencour (Sebastien Fiorelli), Cyril Gueï (Yann Marzin), Lionel Abelanski, Aurore Clément, ou encore Raphaël Kahn.

La série « Mensonges » est-elle inspirée d’une histoire vraie ?

Eh bien, la réponse est non puisque comme déjà précisé plus haut, « Mensonges » est une adaptation française de « Liar : la nuit du mensonge », une série britannique de 2017. Et cette version britannique n’a également pas été inspirée d’une histoire vraie. Il s’agit d’une pure fiction sortie tout droit de l’imagination de ses créateurs.

Mensonges - Bande-Annonce 2 TF1

Donc, si vous avez aimé les premiers épisodes de la minisérie et que vous voulez savoir lequel de Jeane et de Thomas ment, rendez-vous ce soir à partir de 21H05 pour découvrir deux nouveaux épisodes de « Mensonges ». Sinon, pour les plus impatients, vous pouvez également voir l’intégralité de la série directement sur Salto.