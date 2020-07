Menaces et insultes dans la confrontation du Labrador et de Pilar Yuste dans «La casa fuerte»

Le dernier tronçon de «La maison forte» a déjà commencé et c’est que ce dimanche 19 juillet, le public décidera quel couple mérite de gagner le concours et de prendre l’argent accumulé dans leur coffre respectif. Pour cette raison, dans la demi-finale diffusée le jeudi 16 du même mois, María Jesús Ruiz et sa mère Juani Garzón et Labrador et Macarena Millán ont été les couples expulsés. Le peu que nous puissions espérer, c’est que le retour du Labrador sur le plateau allait être extrêmement tendu et c’est qu’il a joué une grande dispute avec Pilar Yuste, celui qui en son temps était son représentant.

La candidate l’a accusée d’avoir gardé une partie de l’argent qu’elle avait gagné une fois pour le bowling qu’elle avait fait, ce que Yuste a catégoriquement nié.. Ce dernier l’a invité à fournir des preuves de ce qu’il disait et l’a averti que s’il continuait à l’accuser comme ça, l’affaire se terminerait devant les tribunaux. « Pouvez-vous le prouver? » Il a demandé cela, ce à quoi le Labrador a caché que c’était quelque chose qu’il avait expliqué à Jorge Javier Vázquez en privé, de sorte que ce n’était pas publiquement exigible. De plus, il lui a rappelé que c’était la raison pour laquelle les deux avaient mis fin à leur relation contractuelle, ce qu’elle a également nié. « Nous sommes partis parce que vous vous êtes enfui avec quelqu’un d’autre », a-t-il dit.

À ce moment, la tension a commencé à augmenter sensiblement sur le plateau tandis que Jorge Javier Vázquez et les collaborateurs de l’espace étaient stupéfaits de ce qui se passait. « Allez! Allez faire un autre visage (…) réparez ce visage de Don Limpio que vous avez », Yuste se mit à hurler, lui reprochant le petit jeu qu’il avait donné dans «La maison forte». « Pourquoi n’avez-vous pas fait un meilleur concours? Vous me donnez une paresse! Vous avez infligé une pénalité de concours », a-t-elle poursuivi, défendant également Macarena de ses critiques. « Tu as rendu la vie impossible à Macarena (…) vous et vos amis « , a-t-il dit.

Mais la discussion ne s’est pas arrêtée là, et c’est que Pilar Yuste n’a pas hésité non plus à décrire le garçon comme « étant de la merde ». « Pimpeur de merde! » S’en est suivi, ce à quoi le Labrador a répondu: « Je ne vais pas parler de merde que tout le monde ici sait que ton haleine sent à trois mètres. » Quelques mots qui ont amené le représentant de la célébrité à menacer avec force le garçon, qui ne semble pas lui avoir fait trop peur, oui. « Tu ne vas plus m’insulter dans ta vie stupide, tu es le pire et vous n’allez pas marcher sur Telecinco car je m’appelle Pilar YustePour sa part, il a clos la discussion en riant et en affirmant: « Tu me fais trembler ».