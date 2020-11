Même sous une nouvelle administration américaine, Apple et sa chaîne d’approvisionnement chercheront à quitter la Chine dès que possible

Juste l’autre jour, nous vous avons dit comment Apple cherche à déplacer l’assemblage de ses tablettes iPad et autres appareils hors de Chine. L’objectif est de diversifier la production en dehors de la Chine au cas où les taxes à l’importation sur les appareils fabriqués en Chine et expédiés aux États-Unis seraient augmentées ou si la Chine interdirait la production de produits assemblés pour des entreprises américaines. Mais la question à un milliard de dollars est de savoir si les entreprises américaines comme Apple devront toujours s’inquiéter de devoir déplacer leurs chaînes d’approvisionnement hors de Chine une fois que Joe Biden deviendra président le 20 janvier 2021. Pour l’instant, Apple et d’autres entreprises technologiques américaines continuent de travailler en quittant la Chine dès que possible.

Bloomberg rapporte que les analystes voient divers facteurs accélérer le désir des entreprises technologiques américaines de déplacer la production hors de Chine. Dan Wang, analyste technologique chez Gavekal Dragonomics, déclare: «Alors que la Chine devient plus chère et que la politique américaine est imprévisible, les entreprises ont délocalisé la production de certains produits hors de Chine. Cette tendance se poursuivra à mesure que la Chine deviendra plus chère et que le Vietnam et l’Inde améliorent leur compétitivité. » Outre ces deux derniers pays, le Mexique est également considéré comme un remplacement possible de la Chine.

Même avec le déménagement de Trump et l’arrivée de Biden, la chaîne d’approvisionnement d’Apple pourrait rester ancrée en Chine pendant un certain temps



Le PDG d’Apple, Tim Cook, a fait sa marque dans l’entreprise en créant sa chaîne d’approvisionnement centrée sur la Chine. Et au cours des dernières années, Cook n’a pas fait un grand pas pour faire exploser la chaîne d’approvisionnement qu’il a créée. Mais comme Bobby D. l’a chanté une fois, « vous n’avez pas besoin d’un météorologue pour savoir dans quelle direction le vent souffle. » Cook a cherché des moyens de sortir la chaîne d’approvisionnement d’Apple de Chine. L’Inde semble prête à étendre sa production d’iPhone alors que Pegatron rejoint Foxconn et Wistron dans le pays. Ces deux derniers fabriquent déjà des iPhones en Inde et Pegatron dépensera 11 milliards de roupies (soit 150 millions de dollars américains) pour les rejoindre dès l’année prochaine.

Voir aussi Star Wars: Empire contre-attaque Les affiches du 40e anniversaire sont disponibles dès maintenant Même un nouvel occupant de la Maison Blanche ne déplacera pas rapidement la production d’Apple hors de Chine

Cook demande également à Apple de persuader le gouvernement américain d’accorder des allégements fiscaux aux fonderies désireuses de produire des chips dans les États. La plus grande fonderie au monde, TSMC, dont Apple est le plus gros client, construit une usine en Arizona qui produira des circuits intégrés pour des entreprises technologiques plus petites qu’Apple en utilisant un nœud de processus qui aura une ou deux générations de retard. Pourtant, c’est un bon début et l’industrie technologique américaine aimerait sûrement vraiment voir les États devenir l’un des meilleurs pays en matière de production de puces.

Un pays dont la chaîne d’approvisionnement a été touchée sous l’administration Trump est étrangement les États-Unis perdus d’une manière ou d’une autre dans le placement de Huawei sur la liste des entités l’année dernière, qui a interdit au fabricant d’accéder à sa chaîne d’approvisionnement américaine, est que cette décision a coûté des millions aux entreprises américaines des millions de dollars. Donc, en essayant de punir Huawei et la Chine, le gouvernement américain se faisait du mal.

Le problème avec le déplacement d’une chaîne d’approvisionnement ou la reconstruction d’une chaîne d’approvisionnement dans un nouveau pays est que les membres de la chaîne doivent être en mesure de livrer des pièces dans la quantité et la qualité dont les grands acteurs technologiques comme Apple ont besoin. Et quelque chose comme ça ne se produit pas du jour au lendemain. Le président de Foxconn, Young Liu, a noté qu’il avait fallu 30 ans au principal membre de la chaîne d’approvisionnement d’Apple pour développer ses opérations en Chine. Young fait remarquer que les pays dont il est question pour remplacer la Chine ne pourront pas mettre en place une chaîne d’approvisionnement du jour au lendemain. Faire un geste comme celui qu’Apple, d’autres entreprises de technologie, les assembleurs et les membres de la chaîne d’approvisionnement veulent accomplir prendra du temps. L’analyste de Gavekal, Wang, a ajouté qu’en raison du temps nécessaire pour construire une chaîne d’approvisionnement de qualité, « la Chine restera un pôle majeur de fabrication de produits électroniques pendant au moins cinq ans ».