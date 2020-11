Même le plus grand rival de Huawei s’oppose à son interdiction

Le PDG du rival de Huawei, Ericsson, a critiqué l’interdiction suédoise contre Huawei.

Borje Ekholm aurait affirmé que l’interdiction restreignait la libre concurrence.

Il a ajouté que l’interdiction entraînerait un retard pour les déploiements de la 5G.

Huawei fait l’objet de sanctions américaines depuis plus d’un an maintenant, affectant sa division de téléphonie mobile et son activité d’infrastructure réseau. Washington a également fait pression sur les pays alliés pour interdire l’utilisation de l’infrastructure Huawei pour les réseaux 5G.

Désormais, l’un des principaux rivaux de Huawei dans le domaine des infrastructures s’est prononcé contre une récente interdiction en Suède. Le PDG d’Ericsson, Borje Ekholm, a déclaré à la Financial Times que l’interdiction dans le pays d’origine d’Ericsson limite la libre concurrence et entraînera un retard pour la 5G.

«J’appartiens à cette catégorie qui croit que la concurrence fait de nous une meilleure entreprise à long terme. Cela peut être douloureux à court terme, mais à plus long terme, cela nous pousse à être plus innovants et à fabriquer de meilleurs produits pour nos clients », a déclaré Ekholm, tout en notant qu’elle était« fortement »en concurrence avec Huawei, mais qu’elle avait également collaboré sur les normes de réseau.

Lis: Les meilleurs téléphones Huawei que vous pouvez acheter dès maintenant

Le PDG d’Ericsson a également suggéré que l’Europe risquait à nouveau de prendre du retard si elle n’offrait pas un déploiement rapide de la 5G.

«Pensez à la 4G – le débat en Europe était: qu’est-ce que l’application qui tue? Les Américains et les Chinois ont déployé la 4G le plus rapidement et l’économie des applications pour les consommateurs est désormais dominée par les entreprises américaines et chinoises », aurait déclaré Ekholm. «La 5G sera la même mais pour les entreprises. Ralentir le déploiement de la 5G est un risque pour l’économie. L’Europe risque à nouveau de prendre du retard. »

Les commentaires interviennent quelques semaines après que la Suède a interdit l’utilisation de l’infrastructure Huawei pour les réseaux 5G, citant «une collecte de renseignements étendue et le vol de technologies».

Ekholm a noté que les réseaux mobiles seraient de plus en plus et naturellement soumis à un contrôle de sécurité nationale. Cependant, il a affirmé que la Suède s’était écartée de la politique de l’UE sur les réseaux 5G, qui appelle à un équilibre entre sécurité et concurrence.