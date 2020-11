Même le créateur de Smash Bros. Sakurai pense que le stockage SSD PS5 est trop petit

Super Smash Bros. Le créateur Masahiro Sakurai pense que le stockage SSD PS5 est trop petit. Sakurai, qui écrit un Famitsu hebdomadaire colonne, a utilisé sa dernière chronique comme une occasion d’écrire sur ses impressions PS5. Bien qu’il soit impressionné par la console dans son ensemble, il pense que les 667,2 Go d’espace de stockage SSD PS5 à bord font défaut, et il a presque rempli le tout.

Le développeur Nintendo prolifique et célèbre a réussi à accrocher une PS5 le premier jour, via les mêmes systèmes de précommande que nous avons tous dû combattre. «Tout d’abord, c’est une grosse console», dit Sakurai, notant ce que la plupart des gens remarquent immédiatement à propos de la PS5. Il est cependant capable de l’intégrer dans sa configuration de divertissement. «Je suis capable de le mettre sur l’étagère sous le téléviseur, mais en pensant à la chaleur qu’il dégage, j’ai fini par le placer derrière mon téléviseur bien ventilé.»

Sakurai continue en louant la vitesse des jeux et de l’interface utilisateur, ainsi que sa rétrocompatibilité avec sa bibliothèque PS4. « Au lancement, il n’y a pas beaucoup de jeux, mais je pourrais télécharger [PS4] match après [PS4] Jeu. Sans ralentir, le premier jeu auquel j’ai joué sur PS5 a fini par être Les guerriers ninja. »

Cependant, il n’était pas ravi de la petite taille de l’espace disponible sur le SSD. «La capacité du SSD interne, pour être franc, est petite et est déjà pleine. En supprimant la partie du système d’exploitation, la quantité qui peut réellement être utilisée est de 600 Go? » La PS4 Pro de Sakurai avait un disque dur de 2 To dont il devait apparemment encore supprimer des jeux périodiquement. On ne sait pas s’il utilise un disque dur portable externe pour les jeux PS4 rétrocompatibles ou s’il les place simplement directement sur le SSD de la PS5, occupant ainsi un espace précieux.

Il n’était pas non plus satisfait du manque d’options d’organisation sur le tableau de bord PS5. «… Pour le moment, les dossiers de l’application ne sont pas séparés. C’est une douleur. Sakurai indique qu’il a utilisé des dossiers pour organiser ses jeux sur la PS4 Pro et manque la fonctionnalité sur la PS5.

Cependant, malgré ces petits désagréments, Sakurai est plutôt content de la PS5. «Dans l’ensemble, je suis très satisfait! Je pense que cela ressemble au début d’une longue relation [with the PS5], et je veux vraiment le chérir », a-t-il déclaré. «Une fois les pénuries terminées, je pense que ce sera une console dont beaucoup de gens profiteront pendant longtemps.»

Jim Ryan de PlayStation a précédemment déclaré que la société n’entendait pas de plaintes concernant le petit espace de stockage SSD PS5, mais peut-être que la voix de l’un des développeurs de jeux les plus vénérés suffira à réveiller les oreilles de Sony. La PS5 dispose d’une baie d’extension SSD pour augmenter les options de stockage interne, mais la fonctionnalité n’est pas encore prise en charge. Sony dit qu’une mise à jour viendra pour activer la fonctionnalité dans le futur.

[Source: Kotaku]